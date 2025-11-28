Debutan los Labubus en desfile de Acción de Gracias de Nueva York

Los Labubus han ganado popularidad, no solo entre los más pequeños sino también entre jóvenes que los usan como complemento en sus bolsos, llaveros o mochilas

Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron este jueves en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, al que pusieron banda sonora artistas como Cynthia Erivo o KPop Demon Hunters.

La carroza que transportaba a dos de estas gigantescas figuras, bautizadas como Labubu y Mokoko -el primero de color marrón y el segundo con pelaje rosa y nariz en forma de corazón- se paseó entre las calles de la Gran Manzana bajo el lema 'Friendsgiving in Pop City'

Labubu abrazaba a un rascacielos de regalos mientras Mokoko permanecía sentado sobre un regalo gigante, y ambos estuvieron acompañados por un grupo de pequeños Labubus distribuidos a lo largo de la carroza.

Estos juguetes, que se comercializan principalmente en cajas sorpresa, han ganado popularidad en el último año, no solo entre los más pequeños sino también entre jóvenes que los usan como complemento en sus bolsos, llaveros o mochilas.

Al igual que ellos, el 'demogorgon', el monstruo de la serie 'Stranger Things', también hizo su debut en el popular desfile, dentro de una estructura y rodeado de "científicos" que custodiaban a la criatura.

Al 'demogorgon' le seguía un grupo de jóvenes en bicicleta imitando a los protagonistas de la serie, que acaba de estrenar su quinta y última temporada en la plataforma Netflix.

En el desfile, organizado cada año por la cadena Macy's, no faltaron personajes tradicionales como Bob Esponja, Spider-Man, Santa Claus, un gran 'Buzz Lightyear' flotante o, por supuesto, el pavo de Acción de Gracias.

En total, el evento, al que se acercaron como cada año miles de personas, contó con 34 globos y 28 carrozas.

Cynthia Erivo y KPop como banda sonora

Bajo el cielo encapotado con el que amaneció hoy Nueva York y con sensación térmica de bajo cero, la actriz británica Cynthia Erivo dio el pistoletazo de salida a la retransmisión del desfile en NBC con una interpretación de 'Feeling Good', el icónico tema de Nina Simone.

Erivo, que se protegía del frío con un largo abrigo burdeos conjuntado con un gorro del mismo color, acaba de estrenar en cines 'Wicked: For Good', la segunda parte de la popular película en la que comparte pantalla con Ariana Grande.

El KPop también puso banda sonora al desfile con un breve concierto del grupo 'KPop Demon Hunters' en el que sus integrantes, Rumi, Mira y Zoey, interpretaron su primera canción, 'Golden', frente a la tienda principal de Macy's, ubicada en Herald Square.

Mientras, las Rockettes, la famosa compañía de baile que se presenta en el Radio City Music Hall de Nueva York, celebraron sus 100 años de historia con un 'show' en el que sonó 'We wish you a Merry Christmas' y en el que lucieron conjuntos de tirantes pese al frío neoyorquino.

También formaron parte de la celebración de Acción de Gracias los artistas Ciara, Foreigner, Christopher Jackson, el elenco del musical Buena Vista Social Club o Kool & The Gang, entre otros.