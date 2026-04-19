Debuta Línea Personal en Rolling Stone con proyección global

La agrupación continúa construyendo su identidad artística y perfilándose como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva ola del regional mexicano.

El grupo Línea Personal continúa posicionándose como una de las propuestas emergentes más destacadas dentro del regional mexicano, logrando abrirse paso en una industria cada vez más competitiva y dominada por nuevas generaciones de artistas.

Durante una reciente entrevista, la agrupación habló sobre algunos de los logros que han marcado su crecimiento, entre ellos su participación en la plataforma Future of Music de Rolling Stone, un espacio que reconoce a talentos con proyección internacional y que actualmente están influyendo en el rumbo de la música global.

A este reconocimiento se suma su presencia en los charts de Billboard, donde lograron posicionarse en el lugar número 14, un indicador clave del impacto que su música ha tenido en términos de reproducciones, consumo digital y alcance entre el público.

Otro de los momentos importantes en su carrera ha sido su colaboración con Fuerza Regida, una de las agrupaciones más influyentes del género en la actualidad. Además, los integrantes revelaron que les gustaría colaborar próximamente con Junior H, ampliando así su alcance dentro del movimiento. A la par, adelantaron planes para realizar una gira por México y Estados Unidos, con la intención de llevar su música a más escenarios.

Con una propuesta que fusiona corridos modernos con sonidos contemporáneos, Línea Personal continúa construyendo su identidad artística y perfilándose como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva ola del regional mexicano.