Debaten por audiolibro con IA de 'La Odisea' con Michael Caine

Una versión con IA narrada con la voz de Michael Caine genera críticas, pese a existir múltiples audiolibros reconocidos

A menos de un mes del estreno de la nueva adaptación de “La Odisea” dirigida por Christopher Nolan, el interés por la obra clásica de Homero ha resurgido con fuerza.

En este contexto, la empresa ElevenLabs anunció el lanzamiento de un audiolibro de aproximadamente 13 horas narrado con una voz generada mediante inteligencia artificial que emula al actor Michael Caine.

La propuesta busca aprovechar la atención generada por la próxima película, ofreciendo una experiencia sonora del poema épico semanas antes de su llegada a los cines.

Sin embargo, la iniciativa ha abierto un debate sobre la necesidad de recurrir a herramientas de inteligencia artificial cuando ya existen numerosas versiones consolidadas.

Reacciones divididas ante el uso de inteligencia artificial

Las primeras opiniones del público no fueron del todo favorables. Algunos usuarios cuestionaron la decisión de utilizar una voz artificial en lugar de recurrir al propio actor u otros narradores profesionales.

Entre los comentarios destacan críticas como la falta de necesidad de esta tecnología o la percepción de que el propio Michael Caine podría haber realizado la narración sin complicaciones.

Estas reacciones reflejan un escepticismo creciente frente al uso de inteligencia artificial en productos culturales.

Amplia oferta de audiolibros ya disponibles

El escepticismo se intensifica al considerar la gran cantidad de versiones en audiolibro ya existentes de “La Odisea”, ninguna de ellas vinculada oficialmente con la película de Nolan. Estas opciones permiten a los oyentes acercarse a la obra en distintos estilos y traducciones.

Ian McKellen y la traducción premiada de Robert Fagles

Una de las versiones más reconocidas es la narrada por Ian McKellen, basada en la traducción de Robert Fagles, galardonada con la Medalla PEN/Ralph Manheim en 1999.

Esta adaptación, con una duración de 13 horas y 3 minutos, ha sido elogiada por dar vida a los personajes y capturar la dimensión poética del texto.

Dan Stevens y una traducción de referencia

Otra opción destacada es la narración de Dan Stevens, basada en la traducción de Robert Fitzgerald publicada en 1961.

Esta versión, considerada durante décadas como un referente académico, tiene una duración de 10 horas y 15 minutos.

Claire Danes y la visión contemporánea de Emily Wilson

La actriz Claire Danes da voz a la traducción de Emily Wilson, la primera mujer en trasladar el poema del griego antiguo al inglés moderno. Su versión busca transmitir la inmediatez y claridad del texto original, en un audiolibro de 13 horas y 32 minutos.

Stephen Fry y su reinterpretación de los mitos

Stephen Fry también ofrece su propia versión dentro de una serie de libros dedicados a la mitología griega.

Su narración de “La Odisea”, con una duración de 10 horas y 37 minutos, ha sido calificada por The Guardian como una experiencia memorable.

Benedict Cumberbatch en una versión dramatizada

Una alternativa distinta es la producción de BBC Radio 4, dramatizada por Simon Armitage.

En ella, Benedict Cumberbatch interpreta a Telémaco en una adaptación que combina actuaciones y narrativa, con una duración de 3 horas y 49 minutos. Esta versión ha sido descrita como altamente envolvente por la crítica.

Anthony Heald y una versión integral

Por su parte, Anthony Heald ofrece una de las interpretaciones más extensas, al narrar tanto “La Odisea” como “La Ilíada” en una versión completa que alcanza las 25 horas y 2 minutos, basada en las traducciones de WHD Rouse.