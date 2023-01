¿De visita? Paty Navidad asegura que es una extraterrestre

La actriz de telenovelas de nueva cuenta está causando polémica al afirmar que es una extraterrestre y que habla con ellos

Por: Patricia Agüero

Enero 22, 2023, 15:30

Desde el comienzo de la pandemia del Covid-19 la actriz Paty Navidad 'cambió' los reflectores de las telenovelas por la polémica después de declarar que no creía en la existencia de esta enfermedad que se cobró la vida de millones de personas, así como de pronunciarse en contra de las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas o la vacunación.



Pero, esto no fue lo único pues en octubre del 2020, la actriz afirmó que la humanidad atravesaría por un salto cuántico planetario, lo que implica que entremos en una época en la que el transhumanismo es una realidad, lo que significa que nuestros cerebros serán conectados a computadoras y nos convertiremos en cyborgs.



Actualmente Paty Navidad participa en el programa 'La Casa de los Famosos 3' y como era de esperarse su estancia no pasó desapercibida y a pocos días de su estreno (17 de enero), la actriz hizo una sorprendente declaración: Soy una extraterrestre.



La actriz platicaba con el 'zar' de la moda, Osmel Sousa, quien también participa en el programa, y le señaló que por los temas que ella trata algunas personas la relacionan con los 'extraterrestres'.



'Y sí, yo siento que no soy de este mundo', aseguró la actriz a su compañero. A la vez este le preguntó que si hablaba con extraterrestres a lo que Navidad respondió: No, soy (extraterrestre) y sí hablo con los extraterrestres, soltando ambos las carcajadas.



Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas por los usuarios quienes rápidamente viralizaron el video en las diferentes redes sociales, algunos tomaron lo dicho con humor, mientras que otros la señalaron ya como la ganadora de esta edición del programa.



'Yo en las pedas a las 4 am hablando con desconocidos', 'Ya vimos quien nos va a dar contenido para el tiktok', 'Yo después de comerme un brownie y hablando con la pared', fueron algunos de los comentarios que se podían leer en TikTok.





Durante la plática, Paty Navidad también afirmó que se consideraba una pleyadiana, pero ¿qué significa esto?



Los Pleyadianos son seres altamente evolucionados, provienen de las Pléyades que es un cúmulo de estrellas ubicado en la constelación de Tauro.



Tienen una biología como la nuestra, aunque su desarrollo tecnológico y espiritual es mayor que el de la Tierra.





Los pleyadianos son denominados Hermanos Mayores y se dice que buscan predicar mensajes espirituales entre los seres humanos. Son seres de pura luz y bondad.



En otro momento del programa, Paty Navidad asegura que todos tenemos dones, pero no todos los pueden desarrollar.



'Yo siempre he tenido conciencia de los míos y sí los he desarrollado', aseguró la actriz.



La actriz admitió frente a sus compañeros que son temas 'bien complicados'.