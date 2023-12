¡De terror! Influencer muestra extraños dibujos de su hija

Los niños expresan su creatividad a través del arte, pero para Abbie Herbert, una reconocida influencer de TikTok con más de 15 millones de seguidores, la inocente afición de su hija por el dibujo ha tomado un giro inesperado y escalofriante.

En un video, Herbert reveló su desconcierto al descubrir un cambio notable en los dibujos de su hija de tres años. La niña, que solía crear coloridas representaciones de su familia y objetos cotidianos, se sumergió repentinamente en un territorio más oscuro, manifestando un amor por elementos espeluznantes relacionados con Halloween.

Los detalles que dejaron a Abbie perpleja fueron dos aspectos particulares de los dibujos de su hija. En primer lugar, la niña trazó ojos en fondos negros en su iPad, sugiriendo la presencia de seres ocultos en la oscuridad.

La segunda revelación llegó cuando la influencer solicitó una obra de arte a su hija y recibió un dibujo en hoja roja con líneas y círculos hechos con crayón negro, describiendo el dibujo como "el aro" con risas espontáneas.

La referencia al "aro" generó comparaciones inquietantes con la película 'El Aro', donde el protagonista dibuja imágenes vinculadas a visiones paranormales. El video alcanzó 11 millones de likes en TikTok, desatando una ola de comentarios que expresaban temor genuino y especulaciones sobre eventos sobrenaturales.

Usuarios comentaron: "¡Oh no, Abbie! Deberías preocuparte. Quiero decir, espero que se refiera a tu anillo o a cualquier anillo, pero no a la película 'El Aro'", y "¿Así empiezan las pelis de terror no?". Otros sugirieron la intervención de un psicólogo, mientras algunos intentaron calmar a la influencer recordando que dibujos similares eran parte de la infancia sin implicar lo paranormal.

La preocupación persiste en la comunidad online, dejando a Abbie Herbert reflexionando sobre la naturaleza de la creatividad infantil y la posibilidad de encuentros sobrenaturales en la vida de su hija.

