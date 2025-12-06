¿De qué murió Eduardo Manzano, ícono de la comedia mexicana?

Los personajes y estilo de Manzano marcaron generaciones. Su humor popular y su forma de retratar la vida cotidiana, lo hicieron una figura querida.

La muerte del actor y comediante Eduardo Manzano, histórico integrante del dúo 'Los Polivoces' y recordado por su papel como Don Arnoldo López Conejo en 'Una Familia de Diez', conmocionó al medio artístico. Manzano falleció el 4 de diciembre de 2025, a los 87 años, según confirmó su familia. El anuncio se dio a conocer la mañana del 5 de diciembre mediante un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de su hijo.

En el texto, sus familiares expresaron su profundo dolor y rindieron homenaje no solo al legado artístico del actor, sino también al ser humano solidario que siempre fue. “

Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron…”, señalaron en su mensaje.

¿Qué causó la muerte de Eduardo Manzano?

El fallecimiento se habría registrado por causas naturales y el deterioro de salud propio de su avanzada edad. Aunque no se detalló una causa médica exacta, se sabe que el actor enfrentó problemas graves en años recientes, una infección en la vesícula biliar en 2021 y complicaciones digestivas relacionadas con colon e intestinos. Su estado había permanecido delicado en los últimos meses.

¿Qué legado deja en la comedia mexicana?

Manzano fue más que un comediante: sus personajes y estilo marcaron generaciones. Su humor popular, su forma de retratar la vida cotidiana y su participación en programas emblemáticos como 'Los Polivoces' lo convirtieron en una figura querida. En el comunicado sus familiares destacaron que su legado artístico sigue vivo en los escenarios y sobre todo en las personas a quienes arrancó una sonrisa.

¿Por qué se generaron rumores sobre su muerte en 2025?

En julio de 2025 ya se difundió un fuerte rumor sobre su supuesto fallecimiento. Su hijo, Lalo Manzano, rompió el silencio públicamente y compartió fotos y videos para desmentir esa versión, calificando esos rumores como noticias falsas que causaban dolor e inquietud. Ahora, con el anuncio oficial, la familia espera que ese triste error se aclare definitivamente.