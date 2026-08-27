¿De qué murió Dolly Parton? aquí te lo contamos

La cantante Dolly Parton falleció a los 80 años tras enfrentar una “breve batalla” contra el cáncer, informaron sus representantes

Dolly Parton falleció a los 80 años tras enfrentar una “breve batalla” contra el cáncer, informaron sus representantes. La cantante murió este martes en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, rodeada de sus seres queridos.

En un comunicado difundido por sus representantes, se destacó el legado de la artista y su dedicación durante décadas para llevar alegría, esperanza y solidaridad a millones de personas.

Además de su trayectoria como una de las figuras más reconocidas de la música country, Parton impulsó proyectos filantrópicos que beneficiaron a numerosas comunidades.

Entre ellos se encuentra Imagination Library, iniciativa mediante la cual se han distribuido cientos de millones de libros. También destinó recursos a investigaciones relacionadas con una vacuna utilizada en todo el mundo.

Había enfrentado problemas de salud

En los últimos años, Parton había hablado de algunas dificultades de salud. La semana previa a su muerte sufrió mareos y deshidratación, situación que le impidió acudir a una aparición programada en Dollywood.

En aquella ocasión participó mediante un video para presentar Nightflight Expedition, la nueva montaña rusa del parque temático.

Un año antes, la cantante había cancelado una residencia de seis espectáculos en Las Vegas debido a problemas de salud. Posteriormente también suspendió las fechas reprogramadas para mayo.

A pesar de sus problemas de salud, la artista continuó trabajando en distintos proyectos. Entre sus planes se encontraban un nuevo museo y hotel en Nashville, además de acuerdos comerciales para promocionar premios para perros de la marca Purina y desarrollar su propia marca de café, Cup of Ambition.

También estaba previsto el estreno en Broadway de “Dolly, A True Original Musical”, programado para el 19 de enero de 2027, fecha en la que habría cumplido 81 años.

La muerte de Dolly Parton deja un legado que abarca la música, la actuación, los negocios y la filantropía, además de una trayectoria marcada por su influencia en varias generaciones.