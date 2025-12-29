¿De qué murió Betty Garay? Comediante regia, hija de El Fufurufo

Tras la noticia, colegas y personalidades del medio artístico compartieron mensajes de apoyo y recuerdo hacia la cantante, destacando su trayectoria

La ciudad de Monterrey, Nuevo León, se vistió de luto con el fallecimiento de Betty Garay, cantante e hija del reconocido Pedro Rodríguez, mejor conocido como “El Fufurufo”. La noticia fue confirmada este domingo por familiares cercanos, quienes indicaron que la causa del deceso fueron complicaciones derivadas de una enfermedad que padecía desde hace tiempo. Su pérdida ha generado diversas manifestaciones de condolencias en el ámbito artístico y social.

Confirmación del fallecimiento y reacciones

El deceso de Betty Garay fue anunciado por su hermano, el activista Pedro Alejo Rodríguez, conocido como “El Fufito”, y por su hijo, Fofo Rodríguez, a través de sus cuentas en redes sociales. Tras la noticia, colegas y personalidades del medio artístico compartieron mensajes de apoyo y recuerdo hacia la cantante, destacando su trayectoria y su legado en la música regional.

¿Quién era Betty Garay? cantante, actriz y comediante regiomontana

Betty Garay desarrolló su carrera principalmente en la música, destacándose por su talento y carisma en el escenario. Su formación artística estuvo marcada por la influencia de su madre, Socorro San Martín, y la tradición familiar que permeó su vocación.

Además, fue hermana del productor Mike Rodríguez, consolidando así un entorno familiar ligado al entretenimiento y la cultura popular de Nuevo León.

Familiares la despiden este domingo y lunes será su último homenaje

La cantante deja como legado a su hija Raquel Rodríguez, así como a sus hermanos Raúl, Blanca, Katty y Pedro Alejo Rodríguez. Los restos de Betty Garay fueron velados este domingo a partir de las 20:00 horas en la Sala número 4 de Capillas del Carmen. Posteriormente, se llevará a cabo la misa de cuerpo presente el lunes a las 18:00 horas, permitiendo a familiares, amigos y seguidores rendir un último homenaje a su vida y trayectoria.

Pedro Rodríguez “El Fufurufo”, padre de Betty Garay

El padre de Betty Garay, Pedro Rodríguez, fue una figura reconocida del entretenimiento en Nuevo León, con una carrera que abarcó la música, actuación, escritura y producción de espectáculos. Conocido por impulsar los espectáculos de carpa en la entidad, participó en diversas producciones cinematográficas y fue propietario del Teatro Blanquita en Monterrey, dejando un legado cultural que trascendió generaciones.

La partida de Betty Garay representa una pérdida significativa para la escena musical y artística de la región. Su trayectoria, marcada por el talento heredado y la dedicación a la música, seguirá siendo recordada por familiares, amigos y la comunidad artística que valoró su contribución al entretenimiento.