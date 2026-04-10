¿De qué enfermedad murió Michael Patrick de 'Game of Thrones'?

La noticia fue dada a conocer por su esposa, Noemi Sheehan, quien informó que el deceso ocurrió en un hospicio de Irlanda del Norte.

El fallecimiento del actor y escritor irlandés Michael Patrick, integrante del universo de “Game of Thrones”, fue confirmado a los 35 años de edad, luego de una batalla contra una enfermedad neurodegenerativa.

El anuncio se realizó el 8 de abril mediante redes sociales, donde su pareja compartió un mensaje en el que destacó los últimos momentos del actor. Según relató, permaneció ingresado durante 10 días antes de su muerte, en un proceso marcado por el deterioro de su salud.

¿De qué murió Michael Patrick?

Michael Patrick fue diagnosticado el 1 de febrero de 2023 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que afecta las neuronas motoras y limita gradualmente la movilidad del cuerpo. Aunque no se precisó una causa específica del fallecimiento, reportes señalan que las complicaciones derivadas de este padecimiento provocaron su muerte.

La ELA es considerada una enfermedad incurable que, con el tiempo, afecta funciones esenciales como hablar, moverse y respirar. El actor enfrentó esta condición durante poco más de tres años, periodo en el que continuó siendo una figura cercana para su entorno personal y profesional.

El mensaje de despedida de su esposa

Noemi Sheehan compartió un mensaje en el que recordó la personalidad y trayectoria de su esposo. Destacó que fue una persona que vivió plenamente y dejó huella en quienes lo conocieron, tanto antes como durante su enfermedad.

“Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no sólo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir”.

En el mismo mensaje, resaltó su carácter y energía, describiéndolo como una persona llena de vitalidad y con una risa contagiosa. La publicación generó reacciones de seguidores y colegas que expresaron condolencias y reconocimiento a su trayectoria.

Trayectoria del actor en “Game of Thrones”

Michael Patrick formó parte del amplio elenco vinculado a la serie “Game of Thrones”, producción que marcó a una generación de espectadores a nivel global. Su participación lo colocó dentro de uno de los proyectos televisivos más influyentes de los últimos años.

Aunque su carrera incluyó también su faceta como escritor, su vínculo con la serie lo mantuvo presente en la memoria de los seguidores del programa. La noticia de su fallecimiento generó reacciones en comunidades de fans, que destacaron su contribución al universo de la producción.