De Niro encabeza protesta contra Trump en Nueva York

Esta no es la primera vez que el actor se pronuncia contra del presidente de EUA, ya que a lo largo de los años ha sido uno de sus críticos más constantes.

Robert De Niro volvió a colocarse en el centro de la conversación pública al encabezar una protesta en Nueva York contra el presidente Donald Trump, en un acto que reunió a miles de personas y generó eco dentro y fuera del ámbito político.

El actor participó en la movilización del movimiento “No Kings”, una serie de protestas realizadas en distintas ciudades de Estados Unidos como respuesta a las políticas del mandatario y al clima político actual.

Un llamado directo a la ciudadanía

Durante su intervención, De Niro lanzó un mensaje contundente al asegurar que “es hora de decir no”, exhortando a la ciudadanía a alzar la voz y asumir un papel activo en la defensa de la democracia.

Su discurso, breve pero firme, fue recibido con aplausos por los asistentes, quienes se sumaron a la consigna del movimiento en medio de un ambiente de movilización y exigencia social.

Una protesta multitudinaria

La protesta en Nueva York reunió a miles de personas, además de contar con la presencia de otras figuras públicas, convirtiéndose en uno de los eventos más visibles dentro de este movimiento de alcance nacional.

Las manifestaciones se replicaron en diferentes puntos del país, consolidando a “No Kings” como una expresión colectiva de inconformidad frente a diversas decisiones del gobierno.

Una postura constante

Esta no es la primera vez que Robert De Niro se pronuncia contra Donald Trump, ya que a lo largo de los años ha sido uno de sus críticos más constantes dentro del mundo del espectáculo.

Con este nuevo posicionamiento, el actor reafirma su papel como una de las voces más activas del ámbito artístico en temas políticos, utilizando su visibilidad para impulsar mensajes de participación y postura ciudadana.