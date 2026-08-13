¡De miedo! Jeff The Killer tendrá su propia película de terror

Jeff The Killer, uno de los creepypastas más famosos de internet, tendrá película dirigida por Savanah Moss en colaboración con la plataforma creativa Tongal

Uno de los personajes más reconocidos de la cultura de terror en internet dará el salto a la pantalla grande. Jeff The Killer, protagonista de uno de los creepypastas más populares de la web, contará con una película desarrollada por la cineasta Savanah Moss en colaboración con la plataforma creativa Tongal, de acuerdo con información difundida por TheWrap.

El proyecto pretende aprovechar la participación de creadores y nuevos talentos cinematográficos. Como parte de esta estrategia, Moss y Tongal abrirán espacios para que integrantes de su comunidad y cineastas emergentes puedan involucrarse en el desarrollo de la producción.

Para Moss, llevar a Jeff The Killer al cine representa también un vínculo con una etapa importante de su vida. La directora explicó que creció consumiendo historias de terror de internet y que incluso utilizó al personaje en algunos de sus videos de Fever Dream.

La cineasta también destacó la manera en que Jeff The Killer surgió y adquirió notoriedad gracias a las comunidades digitales. Por ello, aseguró que su intención es realizar una cinta “verdaderamente aterradora y realista”, pero sin perder de vista las raíces que dieron origen al personaje.

En la producción estarán involucrados Mark Korshak y Michael McKay, quienes participaron previamente en los proyectos Impacto Letal y Matar o Morir, respectivamente.

Tongal apuesta por su primer largometraje

La adaptación de Jeff The Killer también representa un paso importante para Tongal, plataforma dedicada a conectar empresas y marcas con creadores audiovisuales para desarrollar campañas, anuncios, videos y otros contenidos.

De acuerdo con la información disponible, esta cinta será el primer largometraje original de larga duración de Tongal, con lo que la compañía buscará ampliar su participación dentro de la industria cinematográfica.

La apuesta llega en un momento en el que Hollywood ha mostrado interés por proyectos surgidos de comunidades de internet y creadores independientes. Entre los ejemplos mencionados se encuentran Backrooms, de Kane Parsons, que obtuvo 395 millones de dólares a nivel mundial, y Obsession, de Curry Barker, que alcanzó 488 millones de dólares.

¿Quién es Jeff The Killer?

Jeff The Killer es un personaje ficticio de terror que se popularizó en internet como parte del fenómeno de los creepypastas, relatos de horror creados y compartidos por usuarios de la web.

El personaje suele representarse como un joven de piel extremadamente pálida, cabello oscuro y una sonrisa exagerada. Dentro de las historias asociadas con él, una experiencia violenta provoca una transformación física y psicológica que termina convirtiéndolo en un asesino.

La imagen de su rostro con la característica sonrisa perturbadora se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del personaje y fue utilizada durante años en memes, videos y diferentes relatos de terror publicados en internet.

Jeff The Killer pertenece a la primera generación de figuras de horror que consiguieron convertirse en fenómenos virales dentro de las comunidades digitales, al igual que Slender Man.