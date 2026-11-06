DC prepara nueva película de John Constantine con otro guionista

Francis Galluppi escribirá una nueva adaptación del detective sobrenatural, mientras sigue sin definirse el futuro de la secuela con Keanu Reeves

DC Studios trabaja en una nueva película de John Constantine, el detective especializado en fenómenos paranormales y ocultismo de los cómics de DC. El proyecto tendrá como guionista a Francis Galluppi, cineasta que actualmente prepara Evil Dead Wrath, la próxima entrega de la franquicia de terror.

De acuerdo con información publicada por Deadline, la producción se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Por ahora, Galluppi es el único integrante del equipo creativo anunciado y no se han confirmado director, protagonistas ni fecha de estreno.

La noticia también abre interrogantes sobre el futuro de Constantine 2, la secuela que durante años ha intentado concretarse con el regreso de Keanu Reeves. Hasta el momento, no se ha aclarado si la nueva película sustituirá ese proyecto, si tendrá una historia independiente o si ambas producciones podrían avanzar por separado.

¿Quién es Francis Galluppi, el guionista de la nueva película?

Galluppi llamó la atención de la industria con The Last Stop in Yuma County, su primer largometraje como director, un thriller criminal que transcurre en una estación de servicio en medio del desierto y que destaca por su tensión narrativa.

El cineasta también está al frente de Evil Dead Wrath, séptima película de la franquicia de terror creada por Sam Raimi. El proyecto representa su incursión en una producción de gran estudio y tiene previsto su estreno para el 7 de abril de 2028.

La elección de Galluppi para escribir la historia de Constantine apunta hacia una aproximación vinculada al suspenso y al terror, géneros relacionados con las raíces del personaje. Sin embargo, DC Studios no ha adelantado detalles sobre el argumento ni sobre el tono que tendrá esta nueva adaptación.

John Constantine, el detective de lo sobrenatural de DC

John Constantine apareció por primera vez en 1985, en el número 37 del cómic The Saga of the Swamp Thing. Fue creado por Alan Moore, Steve Bissette y John Totleben, y posteriormente protagonizó su propia serie, Hellblazer, convertida en uno de los títulos emblemáticos de la vertiente sobrenatural de DC.

El personaje es un investigador británico de clase trabajadora que se enfrenta a demonios, entidades mágicas y amenazas ocultas. A diferencia de los superhéroes tradicionales, suele recurrir a sus conocimientos de ocultismo, engaños y manipulaciones para resolver los conflictos, aunque sus decisiones también suelen tener consecuencias personales.

Su perfil oscuro y su relación con el mundo paranormal lo convierten en una figura que permite explorar el terror dentro de las historias de DC, una línea que el estudio también ha desarrollado con proyectos como Clayface.

¿Qué pasará con Constantine 2 y el regreso de Keanu Reeves?

La nueva película llega mientras continúa la incertidumbre sobre la secuela de Constantine, estrenada en 2005 y protagonizada por Keanu Reeves bajo la dirección de Francis Lawrence.

Durante los últimos años, Reeves y Lawrence han expresado su interés en retomar la historia. En 2025, el actor comentó que el equipo había presentado una propuesta a DC Studios y recibido autorización para avanzar con el guion. También manifestó su deseo de volver a interpretar al personaje y anticipó que Constantine atravesaría nuevas dificultades.

El director Francis Lawrence, por su parte, ha hablado de la intención de realizar una continuación con clasificación para adultos, conectada con la primera película, pero capaz de sostenerse por sí misma. Akiva Goldsman había estado vinculado al desarrollo del libreto de esa secuela.

James Gunn, codirector de DC Studios junto con Peter Safran, también había reconocido que conversó con Reeves sobre la posibilidad de continuar la historia, aunque en declaraciones anteriores señaló que todavía no había leído un guion.

Sin embargo, el anuncio del proyecto escrito por Galluppi no incluye información sobre la participación de Reeves ni de Lawrence. Tampoco confirma que la secuela haya sido cancelada, por lo que el futuro de aquella versión permanece sin resolverse.

Keanu Reeves y Matt Ryan han interpretado al personaje

La adaptación cinematográfica de 2005 presentó a Reeves como una versión de Constantine ambientada en Los Ángeles. La película también contó con Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Djimon Hounsou y Peter Stormare.

En televisión, Matt Ryan interpretó al detective en la serie Constantine, estrenada por NBC en 2014 y cancelada después de una temporada. Posteriormente retomó el papel en producciones del universo televisivo de DC, entre ellas Arrow y Legends of Tomorrow.

Por ahora, DC Studios mantiene en reserva los detalles de la nueva adaptación. La incorporación de Francis Galluppi confirma el primer paso creativo del proyecto, pero todavía quedan por definirse el reparto, la dirección y la relación que tendrá esta película con las versiones anteriores de John Constantine.