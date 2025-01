David Lynch, el polifacético cineasta, pintor y músico

El director, productor y guionista estadounidense David Lynch, cuya actividad artística se extendió a la pintura, la música, la fotografía e incluso el diseño, ha fallecido a los 78 años, según anunció este jueves su familia.

Nacido el 20 de enero de 1946, en Missoula (Montana, Estados Unidos), su infancia transcurrió en distintas ciudades debido a los constantes traslados de su padre, biólogo forestal.

Cursó estudios de arte en el Corcoran School of Art de Washington, en el Boston Museum School y en el Pennsylvania Academy of Fine Arts.

Después de realizar el cortometraje animado 'Six men getting sick' ('Seis hombres enfermos', 1967), con marcadas influencias del cómic y la ilustración, recibió una beca para cineastas independientes del American Film Institute que le permitió rodar 'The Alphabet' (1969) y 'The Grandmother' (1970) en 16 milímetros.

En 1972, Lynch rodó su primer largometraje, 'Eraserhead' ('Cabeza borradora'), que fue estrenado en 1977 y por el que recibió grandes elogios de la crítica por su originalidad.

'The Elephant Man' ('El hombre elefante', 1980), fue la película que le dio la fama, tuvo un gran éxito comercial y fue nominada a ocho Óscar -entre ellos a mejor dirección y guion-, aunque no ganó ninguno.

Tras dirigir 'Dune' (1984), en 1986 estrenó 'Blue Velvet' ('Terciopelo azul'), protagonizada por Isabella Rossellini, con la que inició una relación sentimental que duró cinco años. Un trabajo por el que recibió su segunda nominación al Óscar como director

Con su siguiente filme, 'Wild at Heart' ('Corazón salvaje', 1990), obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Su trayectoria en televisión comenzó con la serie 'The cowboy and frenchman' (1989), a la que continuó su gran éxito 'Twin Peaks' (1989-1991), considerada como el producto más vanguardista y rupturista en la historia de la pequeña pantalla.

Continuó en la televisión con 'On the air' (1992) y 'Hotel Room' (1993).

Dos años después participó en la producción de 'Lumière y compañía' con motivo de la conmemoración del centenario de la primera proyección cinematográfica. Junto con directores de los cinco continentes realizó un plano secuencia de 52 segundos de duración en las mismas condiciones que los hermanos Lumière: sin sonido sincronizado, sin iluminación artificial y un máximo de tres tomas.

Con 'Lost Highway' ('Carretera perdida', 1997), Lynch exhibió un nuevo catálogo de imágenes turbadoras y siniestras que consolidarían su estilo personal. Dos años después, con 'The Straight Story' ('Una historia verdadera', 1999), abandonó un cine esteticista y obsesivo optando por una realización más sencilla y conmovedora.

A comienzos del nuevo siglo, recupera la etapa inquietante del mejor 'Twin Peaks' con 'Mulholland Drive' (2001), por la que recibió su tercera y última nominación al Óscar a la mejor dirección, que tampoco ganó.

Como director de largometrajes, su último trabajo fue 'Inland Empire' (2006). Desde entonces realizó múltiples cortometrajes vanguardistas y experimentales, además de vídeos musicales.

En 2017 retomó la historia de 'Twin Peaks' veinticinco años después, para continuarla con una temporada más, esta vez con total libertad creativa, algo que no había tenido en el proyecto original.

Debutó en el terreno musical en 2010, con dos canciones de su creación, 'Good Day Today' y 'I Know', que publicó un sello independiente del Reino Unido y tras el que le siguieron más trabajos musicales.

En 2024 anunció el lanzamiento del álbum 'Cellophane Memories', junto a Chrystabell, en la que fue la tercera colaboración con la cantante.

Apasionado de la pintura, expuso sus lienzos de gran formato con objetos inusuales en varias galerías estadounidenses y europeas.

Presentó una colección de diseños en el Salone del Mobile de Milán (1997) y participó con una exposición fotográfica en el Certamen de Toulouse (2001).

También trabajó en el mundo publicitario con firmas como Calvin Klein y dirigió numerosos videoclips para artistas como Michael Jackson, Donovan o Moby.

Y colaboró durante los años ochenta en el periódico 'Los Angeles Reader' con la tira cómica denominada 'El perro más furioso del mundo', durante casi una década.

Durante su trayectoria recibió multitud de premios, entre los que se encuentran un Óscar Honorífico en 2019. Y fue reconocido en festivales como Cannes, Venecia o Sitges (España).

En 2024 hizo público que padecía un enfisema pulmonar y aunque declaró que no se retiraría "nunca" del cine, reconoció que no podía salir de casa, por lo que consideró poco probable que pudiera volver a dirigir.

Además de su relación con Isabella Rossellini, Lynch se casó en cuatro ocasiones y tuvo cuatro hijos.

