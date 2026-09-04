David Henrie celebra el nacimiento de su cuarto hijo

Tras haber enfrentado una pérdida gestacional en 2023, la pareja celebró el nacimiento del pequeño con emotivas fotos familiares.

David Henrie, actor reconocido por su papel en Los hechiceros de Waverly Place, dio la bienvenida a su nuevo hijo, Peter Henrie, junto a su esposa María Cahill.

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del actor mediante una emotiva publicación escrita directamente por la madre desde el hospital.

El pequeño nació el 2 de septiembre con un peso de 4.6 kilogramos, una semana después de la fecha prevista. La pareja compartió la primera postal familiar desde la habitación del centro médico, donde aparecen sonrientes junto a sus hijos mayores rodeando a la madre y al recién nacido.

Un nacimiento con un profundo significado familiar

María Cahill explicó en la publicación que Peter es su "bebé arcoíris", un nacimiento especialmente emotivo tras haber enfrentado en noviembre de 2023 la pérdida de su anterior bebé, Isabel, durante el segundo trimestre de embarazo a causa de una bacteria y una intoxicación alimentaria grave.

Asimismo, la esposa del actor dedicó un emotivo mensaje de empatía a todas las mujeres que atraviesan dificultades de fertilidad o pérdidas gestacionales, señalando este 2 de septiembre como un día de redención para su hogar y enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a quienes buscan construir o expandir sus familias.