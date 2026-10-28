David Bowie regresará a los escenarios con un show inmersivo

Una experiencia audiovisual recreará los conciertos de David Bowie de 1978 con imágenes inéditas, pantallas LED y sonido envolvente

La figura de David Bowie regresará a los escenarios a través de una experiencia audiovisual inmersiva que permitirá al público revivir una de sus presentaciones más emblemáticas. El proyecto, titulado David Bowie “Stage”, combinará imágenes inéditas del músico, tecnología visual de última generación y sonido envolvente para recrear la atmósfera de un concierto en vivo.

La producción tendrá su estreno mundial el 14 de febrero de 2027 en el Uber Arena de Berlín, como parte de las actividades vinculadas con la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Berlín. Posteriormente, el espectáculo emprenderá una gira internacional.

Imágenes inéditas de David Bowie filmadas en 1978

El espectáculo recuperará material cinematográfico de 35 milímetros que permaneció resguardado durante casi cinco décadas en los archivos del artista. Las imágenes corresponden a presentaciones realizadas en 1978 en el recinto Earls Court de Londres, durante la gira Isolar II, con la que Bowie promocionó los álbumes Low y “Heroes”.

El cineasta Brett Morgen, responsable del documental Moonage Daydream, encontró las grabaciones hace aproximadamente diez años mientras investigaba material para aquella producción. Desde entonces, trabajó en la restauración y edición de las imágenes para convertirlas en una experiencia independiente.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018, cuando Morgen y los representantes del patrimonio artístico de Bowie exploraron la posibilidad de presentar el material en recintos de gran capacidad.

La iniciativa avanzó en 2024 con la incorporación de Rob Hallett, fundador de Wonderworld y antiguo directivo de AEG Live.

Pantallas transparentes y sonido envolvente recrearán el concierto

La propuesta busca ofrecer una experiencia que combine elementos del cine y los espectáculos musicales en vivo. Para lograrlo, las grabaciones se proyectarán en múltiples pantallas, acompañadas de iluminación escénica y un sistema de audio diseñado para envolver al público.

El diseño de iluminación estará a cargo de Patrick Woodroffe, quien ha trabajado con artistas como The Rolling Stones y Elton John. Por su parte, el sonido será desarrollado por Paul Massey, ingeniero ganador del Óscar por su trabajo en la industria cinematográfica.

La producción también utilizará pantallas LED transparentes de gran formato para generar la ilusión de que Bowie y sus músicos están presentes físicamente sobre el escenario. El montaje incorporará tecnología de audio espacial y una configuración de sonido envolvente 7.1.

El repertorio incluirá clásicos de David Bowie

Las presentaciones recuperadas corresponden a una etapa destacada de la carrera del músico británico, acompañado entonces por una banda integrada por figuras como Adrian Belew, Carlos Alomar, George Murray, Dennis Davis, Roger Powell, Sean Mayes y Simon House.

Entre las canciones que forman parte del repertorio figuran temas como “Heroes”, “Fame”, “Ziggy Stardust”, “Rebel Rebel”, “Suffragette City” y “The Jean Genie”, además de piezas relacionadas con los álbumes Low y “Heroes”.

El trabajo de restauración de Morgen incluyó ajustes de color, iluminación y edición, con especial atención a conservar tomas prolongadas que permitan seguir la actuación de Bowie y transmitir la sensación de estar frente a un concierto real.

David Bowie “Stage” iniciará una gira internacional en 2027

Después de su estreno en Berlín, la producción tiene previsto recorrer distintos mercados internacionales. Los planes anunciados contemplan presentaciones en Europa, Reino Unido, Norteamérica, Asia, Oriente Medio, África, América Latina, Japón y Australia.

La iniciativa busca acercar el legado musical y visual de Bowie tanto a sus seguidores de larga trayectoria como a nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de verlo actuar en vivo.

David Bowie murió en enero de 2016, a los 69 años. Con “Stage”, parte de su archivo musical y audiovisual llegará por primera vez a las arenas mediante una propuesta que combina restauración cinematográfica, iluminación y tecnología de sonido para recuperar una etapa de su historia sobre los escenarios.