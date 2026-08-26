David Bisbal revive el himno pacifista de Lennon y Yoko Ono

David Bisbal presentó este martes una nueva versión en español de “Happy Xmas (War Is Over)”, el emblemático tema de John Lennon y Yoko Ono

David Bisbal presentó este martes una nueva versión en español de “Happy Xmas (War Is Over)”, el emblemático tema de John Lennon y Yoko Ono que combina el espíritu navideño con un contundente mensaje contra la guerra.

El cantante español retituló la canción como “Amigos del mundo” y la interpreta acompañado por el Coro Infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con Universal Music, la participación del coro infantil busca recuperar la esencia de la grabación original, en la que Lennon y Ono estuvieron acompañados por el Harlem Community Choir de Nueva York.

Un clásico de John Lennon contra la guerra

“Happy Xmas (War Is Over)” fue publicada oficialmente en 1971 como parte del trabajo de Lennon y Yoko Ono fuera de The Beatles. La canción nació como una protesta contra la guerra de Vietnam y con el paso de los años se convirtió también en un clásico de la temporada navideña.

El tema estuvo ligado a la campaña pacifista que Lennon y Ono impulsaron en 1969 bajo el lema “War Is Over! If You Want It!”, utilizado en anuncios colocados en marquesinas de distintas ciudades.

La composición ha sido reinterpretada por numerosos artistas a lo largo de las décadas. Entre ellos se encuentran Neil Diamond, Diana Ross, Sarah McLachlan, Celine Dion y Miley Cyrus.

En español, la canción también había sido grabada por artistas como Pedrito Fernández y Ricky Martin en 2013.

Con “Amigos del mundo”, Bisbal retoma uno de los mensajes pacifistas más reconocibles de la música popular y lo lleva a una nueva generación acompañado por voces infantiles mexicanas.