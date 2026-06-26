David Bisbal lanza 'Frente a Frente' como parte 'ETERNOS'

Bisbal ha explicado que eligió este tema para rescatar grandes clásicos de la música en español y acercarlos a nuevas generaciones

El cantante español David Bisbal sorprendió en redes sociales al develar uno de los sencillos que forman parte de "ETERNOS".

A través de redes sociales dio a conocer un fragmento del éxito "Frente a Frente" compuesto por el compositor Manuel Alejandro e interpretado por Jeanette.

En su mensaje, agradeció los comentarios brindados tras su revelación.

"Estoy muy contento con los comentarios que está recibiendo “Frente a Frente”. ❤️"

Aseguró que aún cuenta con algunas sorpresas para todos los fanáticos que disfrutan de las canciones, cuyas grabaciones se grabaron desde "el cariño, el trabajo y el respeto".

"Todo esto está pensado para vosotros, que lleváis tantos años acompañándome, y también para mi familia, que siempre me apoya en cada paso".

Bisbal ha explicado que eligió este tema porque representa perfectamente el espíritu de Eternos: rescatar grandes clásicos de la música en español y acercarlos a nuevas generaciones.

También comentó que reinterpretar estas canciones ha sido "un aprendizaje enorme", ya que volvió a estudiar las letras, melodías y la forma de cantar de los grandes intérpretes de los años 70 y 80.

Estos son los temas confirmados que podrían formar parte del álbum "ETERNOS"

Aunque ya se conoce el tracklist completo del disco, ninguna otra canción ha sido lanzada oficialmente como sencillo. Los temas confirmados son:

Amor eterno

Vivir así es morir de amor

Se nos rompió el amor

Si tú no vuelves

Algo de mí

Y cómo es él

El triste

Procuro olvidarte

Esta tarde vi llover

Contigo aprendí

Vivir así es morir de amor fue el primer y único tema que ha sido revelado en su totalidad, alcanzó más de 2 millones de reproducciones en plataformas digitales.