David Bisbal celebra 25 años de carrera con 'Eternos'

A lo largo de las canciones se recuperaron arreglos utilizados en las grandes producciones, por lo que trabajó con más de 100 músicos

David Bisbal lanzó este jueves su álbum "Eternos" para rendirles tributo a los grandes de la música.

El cantante español entró en una nueva etapa de su carrera al develar su décimo álbum de estudio, donde reconoce y valora la trayectoria de los artistas seleccionados.

Este álbum está compuesto por 10 versiones de grandes clásicos asociados con figuras como Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto, Nino Bravo, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Raphael, Joan Manuel Serrat y Armando Manzanero.

En entrevistas, Bisbal señaló que reinterpretar los clásicos como "Frente a frente" o "El amar y el querer" fue un aprendizaje constante, porque volvió a estudiar las letras, melodías y la forma de cantar de los grandes intérpretes de la década de los setentas y ochentas.

A lo largo de las canciones se recuperaron arreglos utilizados en las grandes producciones, por lo que trabajó con más de 100 músicos con el objetivo de encontrar un sonido más orgánico, como lo hicieron al grabar estos grandes éxitos. Sin embargo, aclaró que no quiso imitar a los artistas, sino llevar su interpretación al presente por medio de su voz.

En el marco de sus 25 años de trayectoria musical, el intérprete de canciones como "Bulería" y "Lloraré la penas" reveló que no escogió estas canciones únicamente porque fueran grandes éxitos, sino porque representan la música con la que creció y que quedó asociada a momentos familiares.

Desde hace meses, David Bisbal dio a conocer el proyecto de "Eternos" por medio de redes sociales. La primera canción develada fue "Vivir así es morir de amor", la cual fue bandera y primer sencillo descubierto.

Después brindó probaditas de "Frente a frente" y "Te quiero, te quiero", donde se expresaba emocionado porque sus fans pudieran escucharlo.

Esta no ha sido la primera vez que entona sencillos de grandes artistas. Una de sus versiones más conocidas fue "Se nos rompió el amor", misma que el compositor Manuel Alejandro le escribió a Rocío Jurado, la cual dedicó a su madre porque era una de sus canciones favoritas. O "Como yo te amo" de Raphael, a quien tuvo la oportunidad de cantársela en el homenaje al "Divo de Linares" como Persona del Año 2025 de los Latin Grammy.

¿Qué canciones puedes encontrar en "Eternos"?

El repertorio está conformado por las siguientes canciones:

Adoro - Armando Manzanero

Vivir así es morir de amor - Camilo Sesto

Frente a frente - Manuel Alejandro y Purificación Casas

Amor eterno - Juan Gabriel / popularizada por Rocío Dúrcal

Te quiero, te quiero - Nino Bravo

Abrázame muy fuerte - Juan Gabriel

Qué sabe nadie - Raphael

El amor y el querer - José José

Quijote - Julio Iglesias

Aquellas pequeñas cosas - Joan Manuel Serrat

En su gira, tiene a México contemplado en seis recintos, entre los que se encuentran Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla, Ciudad de México y Querétaro.

Este espectáculo también recuperará éxitos de su trayectoria como "Ave María" y "Dígale", además de presentar las nuevas versiones del álbum.