David Beckham queda encantado con tacos y chile piquín

La visita de David Beckham a Monterrey con motivo del partido de cuartos de final de la Concachampions desencadenó una ola de entusiasmo entre los aficionados de la región. El icónico exfutbolista, también conocido como dueño del Inter de Miami, fue el centro de atención mientras disfrutaba de una experiencia culinaria en el reconocido restaurante 'Gallo 71'.

Cuando vas a comer a tu restaurante favorito y te encuentras a David Beckham 😅 pic.twitter.com/vP4AlMrjF0 — Futbol Picante (@futpicante) April 10, 2024

La presencia de Beckham en el restaurante no pasó desapercibida, ya que los fanáticos se acercaron a él para pedirle fotos y expresar su admiración. La interacción cordial entre el empresario y los seguidores quedó documentada en videos compartidos en redes sociales, donde se mostraba el ambiente festivo y la emoción de los presentes al encontrarse con una figura de renombre internacional.

La humildad de Beckham, entró hasta la cocina de restaurante en San Pedro Garza García y se tomó foto con el chef, ayudantes de cocina y hasta lava platos ⚽⚽⚽ Dale 👍 y sígueme pic.twitter.com/xIgBnnL45H — EMPRESAS MONTERREY (@Empresasmty) April 11, 2024

A través de su cuenta de Instagram, Beckham compartió su experiencia gastronómica, mostrando su sentido del humor al enfrentarse al picante de un chile piquín y expresando su amor por México con frases como "I was right, México I love you" y "Wow México", acompañadas de imágenes de sabrosos tacos. Además, no escatimó en elogios para el personal de cocina, agradeciéndoles por la deliciosa comida.

El vlog 'Como Comí' proporcionó detalles sobre el menú seleccionado por Beckham durante su visita, destacando platillos como los "Esquites Fuego", los "Tacos Árabes" y los "Volcanes de Arrachera".

Acompañado por otras personas, incluido el accionista mayoritario del Inter de Miami, Beckham disfrutó de una experiencia gastronómica memorable en el corazón de Monterrey.

Babid Beckham En MTY pic.twitter.com/E792ZgyqmQ — Pato Jaime (@PatoJaimeGza) April 10, 2024

La concentración de fanáticos en el restaurante requirió la intervención de elementos de Tránsito de San Pedro para mantener el orden en la zona.

Aficionados esperan ver a David Beckham que se encuentra en el restaurante Gallo 71 en San Pedro. pic.twitter.com/SJyGy4M3AV — INFO7 (@info7mty) April 10, 2024

Aunque la derrota de su equipo en el partido pudo haber empañado su ánimo, Beckham disfrutó de las primeras horas de su estancia en la Sultana del Norte, dejando una impresión duradera en la comunidad local y en los aficionados del fútbol.

