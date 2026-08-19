Darren Criss será Pepito Grillo en spin-off de Descendants

El universo de Descendants se prepara para presentar una nueva generación de personajes con Hidden Heroes: A Descendants Story

El universo de Descendants se prepara para presentar una nueva generación de personajes con Hidden Heroes: A Descendants Story, película que incorporará a conocidos rostros de Disney.

Entre los nuevos integrantes del reparto destaca Darren Criss, quien dará vida a Pepito Grillo, el famoso compañero de Pinocho.

El actor estará acompañado por Sherry Cola, quien interpretará a Yzma, la villana de El emperador y sus locuras.

Por su parte, James Monroe Iglehart retomará al Genio de Aladdín, personaje que interpretó en Broadway y por el que recibió un premio Tony.

Más personajes clásicos llegan a Hidden Heroes

El reparto también incluye a Hugo Ateo como Kronk, del universo de El emperador y sus locuras; Sean Yves Lessard como Lumière, de La Bella y la Bestia, y Dan Bakkedahl como Yen Sid, de Fantasía.

La película no se centrará únicamente en estos personajes, sino que trasladará el protagonismo a sus descendientes, siguiendo la fórmula que convirtió a Descendants en una de las franquicias juveniles de Disney.

¿Quiénes son los hijos de los personajes de Disney?

La historia presentará a una nueva generación de protagonistas. Dior Goodjohn interpretará a Jennie, hija del Genio; Momona Tamada será Zara, hija de Yzma; y Jacob Rodriguez dará vida a Kronk Jr.

El elenco se completa con Eva Fossaceca Smedley como Meri, hija de Fauna de La Bella Durmiente, y Harry Jones como Lou, hijo de Lumière.

¿De qué tratará Hidden Heroes?

La nueva producción llevará el concepto de los personajes secundarios al mundo de Descendants. Dentro de los cuentos de hadas existirán portales que conducen a una instalación secreta llamada Academia de Secundarios o Sidekick Academy.

En este lugar, los descendientes de los compañeros de los grandes héroes de Disney recibirán entrenamiento para convertirse en los nuevos aliados de las historias.

Sin embargo, todo cambiará cuando dos villanos amenacen el mundo de los cuentos de hadas. Ante el peligro, los jóvenes deberán actuar por cuenta propia y demostrar que pueden convertirse en héroes sin depender de sus famosos padres.

El nuevo proyecto llega mientras la franquicia continúa cosechando buenos resultados. Descendants: Wicked Wonderland se posicionó como la película número uno a nivel mundial en Disney+ durante sus primeros 10 días de emisión.

Además, su banda sonora debutó en el primer lugar de la lista Kid Albums de Billboard y alcanzó el segundo puesto en la clasificación de bandas sonoras.

Hidden Heroes: A Descendants Story llegará a Disney Channel y Disney+, aunque no se ha proporcionado una fecha de estreno en la información disponible.