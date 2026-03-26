Dará Carín León primer concierto en nuevo estadio del Inter Miami

El nuevo hogar del Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi, será inaugurado el 4 de abril, casi tres años después de que comenzara su construcción

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El cantante mexicano Carín León, protagonizará el 28 de junio el primer concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, en el marco de su gira por Norteamérica 'De Sonora, para el mundo'.

"Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí", dijo el ganador de dos premios Grammy en un comunicado publicado este miércoles por el equipo de fútbol de Miami.

"Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien", agregó el cantante.

La parada en Miami es una nueva adición a la gira que Carín León comenzó este mes y que lo llevará a 53 escenarios de Estados Unidos, México, Argentina y Canadá hasta el 9 de octubre.

El nuevo hogar del Inter Miami será inaugurado el 4 de abril, casi tres años después de que comenzara su construcción cerca del aeropuerto internacional de Miami.

Además del estadio, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, el recinto también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

Con una capacidad de 26,700 asientos, el Inter Miami prevé que el Nu Stadium no solo se limite al futbol, sino que pueda albergar conciertos como el de Carín León.

A la espera de tener un estadio permanente, el club capitaneado por el argentino Lionel Messi, jugó sus partidos en el Chase Stadium, un campo temporal en la localidad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.