Danny Ramirez se incorpora al elenco de 'Miami Vice '85'

Danny Ramirez se incorporó al elenco de 'Miami Vice '85', nueva película de Universal Pictures basada en la clásica serie policiaca de los años 80

Danny Ramirez se convirtió en la incorporación más reciente al reparto de Miami Vice ’85, nueva producción de Universal Pictures que llevará nuevamente a la pantalla grande el universo de la clásica serie policiaca de los años 80.

La cinta será dirigida por Joseph Kosinski y tendrá como protagonistas a Michael B. Jordan y Austin Butler. El elenco también cuenta con Alden Ehrenreich, Camila Morrone y Whitney Peak, quienes se sumaron recientemente al proyecto.

Hasta ahora no se ha revelado qué personaje interpretará Ramirez en la película.

La historia regresará al Miami de los años 80

Miami Vice ’85 presentará una nueva versión de la historia ambientada en el Miami de mediados de los años 80, con una trama marcada por el glamour y la corrupción.

La producción toma inspiración del episodio piloto de la serie original de Universal Television, una producción que tuvo una fuerte influencia en la cultura de la época y dejó huella en ámbitos como la moda y el cine.

El guion está escrito por Dan Gilroy y utiliza personajes creados por Anthony Yerkovich para la serie, quien además fue productor ejecutivo junto con Michael Mann. Eric Warren Singer había trabajado previamente en una versión del guion.

La película será filmada en IMAX

La nueva adaptación será rodada en formato IMAX y su estreno en cines está programado para el 19 de mayo de 2028. La producción tiene previsto comenzar este mismo año.

La cinta será producida por Dylan Clark, de Dylan Clark Productions, y Joseph Kosinski.

La incorporación de Ramirez a Miami Vice ’85 se suma a una agenda que incluye otros trabajos cinematográficos. El actor terminó recientemente el rodaje de De Noche, dirigida por Todd Haynes y protagonizada junto a Pedro Pascal.

También concluyó la producción de Baton, proyecto que Ramirez escribió y dirigió.

Próximamente, el actor aparecerá en Avengers: Doomsday, producción de Marvel Studios que forma parte de sus próximos proyectos.