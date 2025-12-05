Danny Ocean cantará en la entrega del Nobel a Corina Machado

El cantante venezolano participará en la ceremonia en Oslo el 10 de diciembre, apoyando a la opositora y destacando la situación de Venezuela

El cantante venezolano, Danny Ocean, estará presente en la entrega del Premio Nobel de la Paz a su compatriota, la opositora María Corina Machado, pero no solo para observar la entrega, sino también para cantar.

De acuerdo con un comunicado de la representación del cantante, tanto María como Danny Ocean "han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura".

En el mismo documento se subraya que "la ceremonia reunirá a ambos como representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza".

La presentación de Danny Ocean será parte del programa oficial de la ceremonia, que cada año reconoce a individuos y organizaciones que contribuyen a la construcción de un mundo más justo, libre y pacífico.

La ceremonia en la que Machado recibirá este galardón se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en la ceremonia en Oslo, Noruega.