DannyLux se une a Fundación Latin Grammy para donar instrumentos

La Academia Latina de la Grabación informó que los instrumentos musicales irán a la Escuela Secundaria Sussman del Distrito Escolar Unificado de Downey

El cantautor de música mexicana Dannylux se unió este miércoles a la Fundación Cultural Latin Grammy para entregar instrumentos musicales en una escuela de Los Ángeles, como parte de una iniciativa de la institución de la música latina por inspirar a los jóvenes y fortalecer la educación musical.

El programa incluyó "la donación de instrumentos musicales a la Escuela Secundaria Sussman del Distrito Escolar Unificado de Downey, en Los Ángeles", así como una sesión de preguntas y respuestas con el artista, indicó La Academia Latina de la Grabación en un comunicado.

Los instrumentos donados "ampliarán el acceso, eliminarán barreras y brindarán a más estudiantes la oportunidad de desarrollar sus talentos y experimentar el impacto duradero de la educación musical", indicó el presidente de la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Downey, José Rodríguez.

"La música ha sido una parte fundamental de mi vida desde que tengo memoria, así que poder compartirla con estos estudiantes es realmente especial para mí", dijo el cantante.

"Espero que hoy se vayan inspirados para seguir creando, seguir aprendiendo y, sobre todo, para creer en el potencial que les ofrece su amor por la música", añadió DannyLux, quien aprovechó el evento para cantar junto a la banda de la escuela.

La fundación cultural 'Latin GRAMMY In The Schools' consiste en un programa educativo que inspira a jóvenes de cinco a 18 años mediante mentorías y educación musical, conectándolos con profesionales de la industria latina que apoyan a escuelas con limitaciones financieras, motivándolos a superar obstáculos con experiencias de artistas reconocidos y brindándoles preparación académica para competir y destacar en el sector.