DannyLux lanza cartel en LA con mensaje sobre inmigración

DannyLux dedicó su nominación al Latin Grammy a sus padres inmigrantes indocumentados y compartió una valla en la que reflexiona sobre su historia familiar

El cantante DannyLux presentó este jueves una valla publicitaria en la que reflexiona sobre su experiencia como hijo de inmigrantes que fueron indocumentados, y les dedica a ellos su reciente nominación al Latin Grammy.

"Mis padres dejaron todo para que nosotros tuviéramos todo. Hoy ellos también están nominados al Latin Grammy", reza el cartel colocado este jueves en la avenida de Sunset, una de las más populares de la ciudad de Los Ángeles.

Además del mensaje, la valla muestra una foto del cantante de ascendencia mexicana de bebé junto a su familia.

En septiembre, DannyLux recibió su segunda nominación consecutiva a los premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de música mexicana contemporánea, gracias a su álbum 'Leyenda'.

El cantante compite junto a artistas como Iván Cornejo, con su disco 'Mirada'; Grupo Firme, con 'Evolución'; Tito Double P, con 'Incómodo'; o Carin León, con 'Palabra De To's (Seca)'.

El anuncio de DannyLux llega en un momento de tensión para la comunidad migrante en California, afectada por la política migratoria del presidente Donald Trump y las redadas masivas que se han intensificado en el estado desde junio pasado.