Danna sorprende al cantar tema de Belinda en su infancia

Danna compartió un video de su infancia donde interpreta "Mi Ángel de Amor", una canción que popularizó Belinda, generando nostalgia entre fans

Danna sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su infancia en el que aparece interpretando "Mi Ángel de Amor", uno de los temas más recordados de Belinda.

La publicación llegó en medio de la expectativa por la primera colaboración musical entre ambas artistas, un proyecto que ha generado gran interés entre sus seguidores.

El video, difundido en redes sociales, muestra a la cantante cuando tenía apenas cinco años, evidenciando la admiración que sentía por Belinda desde pequeña y dejando atrás la supuesta rivalidad que durante años rodeó a ambas figuras del pop mexicano.

Danna anuncia su próxima colaboración con Belinda con un video de su niñez interpretando ‘Mi Ángel De Amor’



the biggest popstars are coming! pic.twitter.com/fGxS5YrCgr — Belinda Data (@BelindaData) August 6, 2026 Un recuerdo de la infancia Las imágenes, fechadas el 3 de agosto de 2000, muestran a una pequeña Danna interpretando con entusiasmo "Mi Ángel de Amor", canción que Belinda lanzó en enero de ese mismo año como parte de la banda sonora de la telenovela infantil Amigos x Siempre, producción que también protagonizó. También te puede interesar: Belinda aclara polémica por supuesta indirecta a Kenia Os En el video casero, la ahora intérprete de "Sodio" aparece sentada frente a un sillón amarillo mientras canta siguiendo la pista original y realiza algunos movimientos con las manos como parte de su interpretación. Danna publicó el video sin agregar descripción y únicamente etiquetó a Belinda. La cantante respondió compartiendo la publicación en sus historias de Instagram con el mensaje: "Qué linda", acompañado de dos corazones blancos. Una amistad que pone fin a los rumores Durante años, Danna y Belinda fueron señaladas como supuestas rivales debido a que ambas iniciaron sus carreras como actrices y cantantes infantiles. Sin embargo, con el paso del tiempo esa percepción cambió y actualmente mantienen una amistad que han mostrado públicamente en distintas ocasiones. La publicación del video reforzó el cariño y respeto que existe entre ambas artistas justo cuando preparan el lanzamiento de su primera colaboración musical. El dueto entre Danna y Belinda aún no tiene fecha oficial de estreno, ya que, según se ha dado a conocer, su lanzamiento se ha retrasado por cuestiones administrativas relacionadas con sus respectivas compañías discográficas. El proyecto ha despertado gran expectativa entre los seguidores de ambas cantantes y también generó conversación en redes sociales luego de que algunos fanáticos especularan sobre la participación de otras artistas. Leer más: Belinda y Danna apoyan a México antes del duelo con Inglaterra En una entrevista reciente, Belinda destacó la importancia de esta colaboración al señalar que ambas lograron dejar de lado cualquier percepción de competencia para trabajar juntas. "Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música", expresó.