Danna sorprende al cantar con Tini en Ciudad de México

La intérprete mexicana apareció como invitada sorpresa en la gira de la argentina para interpretar a dúo el tema `Si tú te vas´.

Las cantantes Danna y Tini Stoessel compartieron escenario en la Ciudad de México durante la presentación de la artista argentina como parte de su gira internacional "FUTTTURA World Tour".

El encuentro ocurrió de manera sorpresiva para los asistentes cuando la intérprete mexicana apareció en el recinto para sumarse al espectáculo. Durante la velada, ambas artistas interpretaron juntas a dúo el tema "Si tú te vas", uno de los éxitos del repertorio de Stoessel, ante la ovación del público presente.

Tras la presentación, Danna compartió una fotografía del momento en sus redes sociales, dedicando un mensaje de afecto a la cantante argentina en el que celebró la oportunidad de cantar juntas y agradeció la invitación a formar parte de su show en la capital del país.

¨@tinistoessel <3 !! Un sueño mojadito compartir escenario juntas! Amiga eres una Reina!!!! gracias x invitarme a FUTTTURA! México te ama y yo también. <3¨. Agrego a la publicación la intérprete de "Mundo de caramelo".

La colaboración en vivo generó miles de interacciones y comentarios positivos entre los seguidores de ambas intérpretes.

Aunque ambas han expresado admiración mutua en entrevistas y mantenido una buena relación con el público, la presentación en vivo en la Ciudad de México marcó la primera vez que interpretaron un tema juntas en un escenario.