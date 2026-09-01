Danna confirma las fechas de su nueva gira por EUA

La cantante mexicana llevará el tour "Dreamers: The Bedroom Sessions" a recintos de Austin, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

La cantante y actriz mexicana Danna sorprendió a sus seguidores al anunciar formalmente las fechas de su nueva gira de conciertos titulada Dreamers: The Bedroom Sessions US Tour, la cual recorrerá diversas ciudades emblemáticas de Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2026.

La preventa exclusiva para fans arrancará este martes 1 de septiembre a las 10:00 a. m. tiempo de Estados Unidos, a través de plataformas, permitiendo a los asistentes asegurar sus entradas de manera anticipada.

Las fechas confirmadas para la gira

14 de noviembre en Austin, Texas

17 de noviembre en Los Ángeles, California

20 de noviembre en San Francisco, California

22 de noviembre en Chicago, Illinois

24 de noviembre en Brooklyn, Nueva York

El anuncio generó una inmediata reacción entre su comunidad de fanáticos en redes sociales, quienes celebraron el concepto del tour, mientras que seguidores de otros países de Latinoamérica y Europa expresaron su entusiasmo solicitando la apertura de nuevas fechas internacionales.

Este anuncio de gira llega tras el reciente lanzamiento de su EP WET DREAMS, una producción en la que explora temas de libertad, sensualidad y empoderamiento a través de colaboraciones destacadas con artistas como Belinda, El Malilla y Nicole Horts. El material forma parte de su ambicioso proyecto musical por entregas titulado VISIONS, el cual sirve como eje conceptual de esta nueva etapa en su carrera.