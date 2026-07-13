Daniella Monet revela la trama del spinoff 'Hollywood Arts'

Daniella Monet confirmó que Trina Vega volverá como maestra en el spin-off de 'Victorious', donde descubrirá su vocación docente

Daniella Monet compartió nuevos detalles sobre Hollywood Arts, el próximo spin-off de la serie juvenil Victorious, en el que volverá a interpretar a Trina Vega más de una década después del final de la producción original de Nickelodeon.

Durante una entrevista en el programa The Zach Sang Show, la actriz explicó que la historia del episodio piloto seguirá a Trina en su regreso a la preparatoria Hollywood Arts, aunque esta vez desde una nueva posición: como profesora suplente.

Una oportunidad que cambia la vida de Trina

Al inicio de la trama, Trina aceptará el trabajo con una intención diferente a la enseñanza, pues buscará acercarse a los padres famosos de sus alumnos con la esperanza de encontrar una oportunidad que la ayude a convertirse en una estrella.

Sin embargo, conforme avance la historia, el personaje descubrirá que tiene una verdadera vocación como educadora y encontrará un nuevo propósito dentro de las aulas de Hollywood Arts.

Daniella Monet será actriz y productora ejecutiva

Además de retomar el papel que la hizo conocida entre los seguidores de Victorious, Monet participará como productora ejecutiva del proyecto, que busca ampliar el universo de la serie original.

La actriz recordó el impacto que la producción tuvo entre sus fanáticos desde su final en 2013 y destacó que la conexión con el público se ha mantenido vigente durante los últimos años.

Durante la entrevista, Monet señaló que se espera la aparición de algunos rostros conocidos del reparto original, aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre qué actores podrían regresar ni se han anunciado nuevos integrantes del elenco.

Monet habla de su carrera y vida personal

La actriz también abordó otros aspectos de su vida, como la manera en que combina su trayectoria profesional con la crianza de sus dos hijos, además de explicar por qué considera que las películas de Hallmark se adaptan a su etapa actual.

Asimismo, recordó sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, incluyendo sus audiciones para proyectos como Hannah Montana y el musical Chicago, además de distintas experiencias que marcaron su carrera.

Otros temas tratados durante la conversación fueron el chat grupal del elenco de Victorious, la evolución del personaje de Trina Vega, un encuentro inesperado con Tom Cruise y la filmación de un comercial de McDonald's mientras seguía un estilo de vida vegano.

Hollywood Arts marcará el regreso del universo de Victorious a la televisión desde que la serie original concluyó. Hasta el momento, Nickelodeon no ha anunciado la fecha de estreno oficial del spin-off.