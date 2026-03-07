Daniel Radcliffe y Tom Felton protagonizan emotivo reencuentro

Los actores, recordados por sus papeles como Harry Potter y Draco Malfoy, protagonizaron un inesperado y emotivo reencuentro

La magia volvió a reunirse fuera de la pantalla.

Los actores Daniel Radcliffe y Tom Felton, recordados por sus papeles como Harry Potter y Draco Malfoy, protagonizaron un inesperado y emotivo reencuentro.

Aunque en la famosa saga cinematográfica Harry Potter fueron enemigos dentro de Hogwarts, en la vida real los actores demostraron que mantienen una gran amistad.

El encuentro ocurrió durante un evento reciente, donde ambos compartieron un momento lleno de nostalgia que rápidamente emocionó a los fanáticos de la historia creada por J. K. Rowling.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, recordándole a toda una generación la rivalidad que marcó una de las franquicias más exitosas del cine.

Y aunque Harry y Draco siempre estuvieron en bandos opuestos dentro de la historia, fuera de la pantalla quedó claro que la magia… sigue más viva que nunca.