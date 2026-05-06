Daniel Radcliffe nominado al Tony por 'Every Brilliant Thing'

Esta 79ª edición de los Premios Tony destaca por una notable escasez de nuevos musicales en Broadway, apenas once frente a los 21 del año pasado.

El actor británico Daniel Radcliffe, conocido por su icónico papel en la saga cinematográfica de Harry Potter, fue nominado este martes a los Premios Tony en la categoría de Mejor Actor Protagonista en una Obra de Teatro por su trabajo en 'Every Brilliant Thing' ('Las cosas extraordinarias')

Radcliffe competirá contra Nathan Lane ('Death of a Salesman' o 'La muerte de un viajante'), John Lithgow ('Giant'), Mark Strong ('Oedipus' o 'Edipo') y Will Harrison ('Punch').

Esta 79ª edición de los Premios Tony destaca por una notable escasez de nuevos musicales en Broadway, apenas once frente a los 21 del año pasado.

Congratulations to Daniel Radcliffe on being nominated for Best Leading Actor in a Play at @TheTonyAwards! pic.twitter.com/JOpSE914N8 — Every Brilliant Thing On Broadway (@Brilliantbway) May 5, 2026

La nominación de Radcliffe fue adelantada por la cadena CBS, que también relevó que el premio a Mejor Musical Nuevo se lo disputarán 'The Lost Boys', 'Schmigadoon!', 'Titaníque' y 'Two Strangers (Carry a Cake Across New York)'.

Por su parte, la lucha por el premio a Mejor Obra de Teatro Nueva cuenta con una reñida selección de candidatas que incluye a 'The Balusters', 'Giant', 'Liberation' y 'Little Bear Ridge Road'.

En el apartado interpretativo, la lucha por el Tony a Mejor Actor Protagonista en un Musical estará liderada por Nicholas Christopher, por su papel en 'Chess', el actor Luke Evans por su participación en el clásico 'The Rocky Horror Show', Sam Tutty por su trabajo en 'Two Strangers (Carry a Cake Across New York)' y el doblete de nominados por 'Ragtime', que ha logrado colocar en la terna tanto a Joshua Henry como a Brandon Uranowitz.

Finalmente, en la categoría femenina a Mejor Actriz Protagonista en un Musical el premio estará reñido entre Sara Chase, por su actuación en 'Schmigadoon!', la nominada al Oscar Stephanie Hsu, por 'The Rocky Horror Show', Caissie Levy ('Ragtime'), Marla Mindelle ('Titaníque') y Christiani Pitts, quien buscará el galardón por su papel en 'Two Strangers (Carry a Cake Across New York)'

El resto las nominaciones se anunciarán ese martes a través del canal oficial de YouTube la organización por los actores Uzo Aduba, candidata al Tony en 2022, y Darren Criss, ganador el pasado año como actor principal en un musical.

La gala de entrega de los premios Tony se celebrará el domingo 7 de junio en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York y será presentada por la estrella del pop Pink, quien actualmente tiene dos de sus canciones sonando en los escenarios de Broadway, 'Moulin Rouge!' y '& Juliet'.