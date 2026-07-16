Daniel Radcliffe lidera elenco de nueva cinta animada 'Steps'

La próxima película animada de Netflix, Steps, amplió su elenco de voces con la incorporación de Daniel Radcliffe, Young Mazino y Peter Dinklage

La próxima película animada de Netflix, Steps, amplió su elenco de voces con la incorporación de Daniel Radcliffe, Young Mazino y Peter Dinklage, quienes darán vida a nuevos personajes dentro de esta reinterpretación del clásico cuento de Cenicienta.

Radcliffe prestará su voz al príncipe de la historia, mientras que Mazino interpretará a Gef, conocido como "El Galán", y Dinklage dará voz a Roderick, "El Músculo".

Una nueva versión del cuento de Cenicienta

Dirigida por Alyce Tzue y John Ripa, Steps propone una nueva mirada a la historia de las hermanastras malvadas de Cenicienta, enfocándose en personajes que tradicionalmente han sido vistos como villanos.

La película sigue a Lilith, personaje interpretado por Ali Wong, quien es acusada de arruinar el Baile Real después de robar una varita mágica.

Durante el incidente, convierte accidentalmente a su hermana Margot, con voz de Stephanie Hsu, en una rana.

Con el reino bajo el control de una joven obsesionada con un príncipe, Lilith deberá unir fuerzas con Cenicienta, interpretada por Amanda Seyfried, y un troll encantador para reparar el cuento de hadas, salvar el reino y demostrar que incluso quienes han sido considerados villanos pueden encontrar un final feliz.

El elenco también contará con Bette Midler, quien dará voz al hada madrina.

Radcliffe dará vida a un príncipe diferente

John Ripa destacó la participación de Daniel Radcliffe y aseguró que el objetivo era crear un príncipe alejado de los estereotipos tradicionales de los cuentos de hadas.

"Nuestro sueño era que nuestro príncipe de cuento de hadas fuera diferente a cualquier otro príncipe que hayas visto, y Daniel lo hizo realidad", señaló el director, quien destacó el sentido del humor y la versatilidad del actor para construir al personaje.

Alyce Tzue describió a Roderick, el personaje de Peter Dinklage, como un cuidador con habilidades letales que debe equilibrar su lado intimidante con una motivación basada en el amor.

La directora afirmó que el actor logró combinar seriedad y humor para darle profundidad al personaje.

Una historia sobre sentirse diferente

Tzue explicó que la película busca contar la historia de dos hermanas con personalidades opuestas que descubren que tienen más similitudes de las que imaginaban.

La realizadora señaló que la historia tiene un significado personal para ella, al estar inspirada en la experiencia de crecer sintiéndose diferente y fuera de lugar.

"Quería crear una película para todos aquellos que alguna vez se han sentido fuera de lugar, y mostrar cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo", explicó Tzue.

Steps llegará a Netflix a finales de este año, con una propuesta que busca renovar los cuentos de hadas tradicionales mediante nuevos protagonistas y una visión enfocada en la empatía y las segundas oportunidades.