Daniel Bisogno tuvo crisis de salud por una bacteria

El hermano de Daniel Bisogno explicó la situación de salud del conductor después de haber tenido una crisis cuando se dirigía al foro de 'Ventaneando' y por lo que tuvo que ser hospitalizado. Afortunadamente, fue dado de alta el pasado domingo.

En entrevista para los medios de comunicación, Alex Bisogno habló sobre las complicaciones de salud que ha tenido su hermano en su recuperación tras un trasplante de hígado.

Explicó que fue una bacteria, la que llevó a Daniel nuevamente al hospital tras presentar síntomas como fiebre, escalofríos y temblores.

"Entró (al hospital) por una bacteria que me imagino que ya se estaba cultivando, creciendo en su organismo, en el estómago, pero como no tiene anticuerpos, brincan a la sangre y le provocan estas temblorinas", reveló Alex.

Señaló que después del trasplante de hígado de su hermano, 'todo es (tratado) con pincitas.

"Afortunadamente, las cosas por las que ha regresado (Daniel) al hospital han sido por situaciones que se esperaban, cosas previstas (...) Daniel está con casi nada de anticuerpos, para que no haya un rechazo del órgano y eso trae otro tipo de consecuencias", dijo su hermano.

Detalló que si una bacteria no es controlada adecuadamente, pone en riesgo el proceso de recuperación de Bisogno y podría requerir nuevas hospitalizaciones en el futuro.

"La doctora me dijo que todos tenemos bacterias buenas y malas en el organismo; las buenas no te van a hacer daño, pero las malas, al no tener anticuerpos, pueden crecer, reproducirse y generar problemas. Daniel, Dios no lo quiera, puede regresar al hospital en cualquier momento. De entrada, cada semana tenemos que ir a estudios y valoraciones", añadió Alex.

El hermano de Daniel dijo que desconocen si esta bacteria es la misma que le fue detectada meses atrás, poco después de su trasplante, por lo que ingresó a terapia intensiva en esa ocasión.

Alex confirmó que tras su crisis de salud, Daniel se encuentra estable y los médicos le recomendaron regresar a trabajar a 'Ventaneando', ya que en su casa se siente enfermo psicológicamente.

