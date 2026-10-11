Dani Flow sorprende al cantar con Aleks Syntek en León

Ambos interpretaron juntos “Tú necesitas”, en un momento que tomó desprevenido al público y rápidamente se volvió tema de conversación

La música pop y el reguetón se encontraron en León, Guanajuato, cuando Dani Flow apareció por sorpresa durante la presentación de Aleks Syntek el pasado 9 de octubre.

Ambos interpretaron juntos “Tú necesitas”, en un momento que tomó desprevenido al público y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

La participación del reguetonero ocurrió mientras Syntek interpretaba la canción y sonaba la guitarra. Dani Flow subió al escenario, tomó el micrófono y añadió un breve toque urbano a la presentación, lo que provocó reacciones entre los asistentes.

Dani Flow elogia a Aleks Syntek durante el show

Durante su intervención, el intérprete urbano se dirigió al cantante pop con una frase que también llamó la atención de los presentes: “Ey, dímelo Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón”.

Además, Dani Flow se refirió a Syntek como la “versión mexa de Elton John” y pidió al público que le dedicara un aplauso. El comentario quedó registrado en los videos del encuentro y se convirtió en uno de los elementos más comentados de la presentación.

La aparición no había sido anunciada, por lo que el momento sorprendió tanto a los asistentes como a quienes posteriormente vieron las imágenes en Instagram. La reacción fue especialmente llamativa por las diferencias que ambos músicos habían expresado anteriormente en torno al reguetón.

“Paz mundial”: las reacciones en redes sociales

Los videos de la presentación generaron numerosos comentarios de usuarios que consideraron inesperado ver juntos a los dos artistas. Algunos bromearon con que la escena parecía falsa o creada mediante inteligencia artificial, mientras otros celebraron el acercamiento.

Entre las reacciones destacaron frases como “El mundo está sanando” y “La paz mundial”, utilizadas para describir el encuentro. También hubo quienes pidieron que la interpretación se convierta en una colaboración oficial.

“No me lo esperé nada, saquen colaboración, porfa”, escribió una usuaria, mientras otros comentarios expresaron sorpresa ante una unión musical que, por sus antecedentes, parecía poco probable.

La frase con la que Dani Flow comparó a Syntek con Elton John también se repitió entre las respuestas, contribuyendo a que el video continuara generando conversación.

¿Aleks Syntek y Dani Flow lanzarán una canción juntos?

La aparición en León abrió la posibilidad de que ambos intérpretes colaboren en el futuro, aunque hasta el momento no han anunciado oficialmente una canción conjunta ni han revelado planes para un proyecto discográfico.

Por ahora, el encuentro quedó como un momento inesperado dentro del espectáculo de Syntek y como una muestra de acercamiento entre dos figuras que anteriormente habían protagonizado intercambios públicos por sus posturas musicales.

El origen de la polémica entre ambos cantantes

Las diferencias entre Aleks Syntek y Dani Flow se hicieron visibles en años recientes, en medio de las críticas del cantante pop hacia el reguetón y las respuestas del exponente urbano.

En diciembre de 2023, Syntek cuestionó en TikTok si Dani Flow sabía leer, después de que seguidores del reguetonero lo mencionaran en una publicación relacionada con su trabajo de doblaje como Vector, personaje de la franquicia animada “Mi villano favorito”.

Sin embargo, ninguno de los artistas ha detallado públicamente si existe un acuerdo formal entre ellos más allá de este momento compartido en el escenario.