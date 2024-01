Dani Flow se disculpa por normalizar la pedofilia en rima

En relación con la polémica rima, donde improvisó: "A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí", Dani Flow se retractó y se disculpó, señalando que aquel verso fue imprudente y no refleja sus valores actuales.

“El abuso sexual no es broma, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punch line no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema”, declaró.