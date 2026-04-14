Dan último adiós a Paco Silva entre lágrimas y música

Durante el velorio sonaron temas que hizo famosos y uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los asistentes entonaron 'Los Caminos de la Vida'.

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Con música de cumbia vallenata y con sus fans cantando, así fue despedido el gran Paco Silva la tarde de este lunes en el municipio de Escobedo.

Los restos mortales del líder y fundador de "La Tropa Colombiana” llegaron al General Show Center, ubicado en la colonia Parque Industrial, donde seguidores le dieron el último adiós.

El féretro con los restos de esta figura de la música colombiana arribó poco después de las 14:00 horas, luego de haber sido velado durante la mañana en las capillas de la Funeraria "Galess”, en la avenida Lincoln, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey.

Paco Silva falleció el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a los 61 años de edad, víctima de un infarto fulminante.

Desde los 12 años, fue pionero de la música colombiana en Monterrey, género que impulsó junto a Celso Piña, con quien mantuvo una estrecha amistad.

Durante más de cuatro décadas, ambos fueron precursores de este estilo en la colonia Independencia, al sur de Monterrey.

A Paco Silva le sobrevivieron su esposa Laura Reyna y sus cuatro hijos.

La despedida se transformó en un homenaje: en lugar de llanto, hubo cantos, aplausos y porras dedicadas al músico.

Personas de todas las edades acudieron al recinto para despedirse del artista.

Durante el velorio sonaron temas que hizo famosos como "Tina” y "20 años”, además de otras canciones representativas de su trayectoria.

Junto al ataúd, primero se escuchó música grabada y posteriormente se realizó una presentación en vivo.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los asistentes entonaron "Los Caminos de la Vida”, muchos de ellos entre lágrimas.

En vida, el músico tenía previsto concretar una colaboración con "El Gran Silencio”.

En entrevista, dos de sus hijos confirmaron que los proyectos de Paco Silva continuarían, incluido un evento a beneficio de niños con autismo.

"Esto sigue, no se acaba: fue su deseo apoyar a los niños con ese padecimiento”, dijo Vanessa, una de sus hijas.

Durante el mediodía, en las capillas, Lalo Mora Jr. acudió a expresar sus condolencias a familiares y amigos.

Así, el público seguidor de la música vallenata despidió a una de sus figuras más representativas: Paco Silva.