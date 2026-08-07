Dan luz verde a desarrollo de documental de 'Gilmore Girls'

Bonni Cohen será la encargada de dirigir el proyecto, considerado el primer documental oficial dedicado a la producción más de 25 años después de su estreno

Warner Bros. Television desarrolla un documental autorizado sobre Gilmore Girls, producción que llegará a HBO Max y ofrecerá un recorrido por la historia de la exitosa serie que se transmitió entre 2000 y 2007.

La cineasta Bonni Cohen será la encargada de dirigir el proyecto, considerado el primer documental oficial dedicado a la producción más de 25 años después de su estreno.

La película incluirá imágenes inéditas, escenas detrás de cámaras, tomas descartadas y páginas del guion original, además de mostrar el proceso creativo que dio vida a una de las series más representativas del género de comedia y drama familiar.

Participarán creadores y elenco

El documental contará con testimonios de los creadores Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, así como de Lauren Graham y otros integrantes del elenco y del equipo de producción, quienes compartirán detalles sobre la realización de la serie y el impacto que tuvo entre distintas generaciones de espectadores.

La producción estará a cargo de This Machine Filmworks en asociación con Warner Horizon Unscripted Television, con Mark Blatty, Jane Cha Cutler, R.J. Cutler, Daniel Palladino, Elise Pearlstein, Amy Sherman-Palladino y Trevor Smith como productores ejecutivos.

Aunque será la primera producción documental autorizada sobre Gilmore Girls, Warner Bros. ha mantenido viva la franquicia con diversas iniciativas. Entre ellas destaca el reencuentro de Alexis Bledel y Lauren Graham durante la ceremonia de los Premios Emmy, donde recrearon el icónico porche de la casa de Rory y Lorelai Gilmore.

La historia también tuvo una continuación con Gilmore Girls: A Year in the Life, miniserie de cuatro episodios de 90 minutos estrenada en Netflix en 2016.