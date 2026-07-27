'Dan color' a la Revolución mexicana gracias a la IA

Dirigida por Alfonso Coronel, egresado de la UNAM, y contada con la voz de Yalitza Aparicio, la cinta inicia en este certamen su recorrido por festivales

La tecnología y la historia nacional se encuentran en la más reciente edición del Guanajuato International Film Festival (GIFF), donde el documental "La Bola" ha llamado la atención por emplear inteligencia artificial para intervenir y colorear material de archivo histórico sobre la Revolución Mexicana, además de dramatizar escenas con personajes de la época.

Dirigida por el cineasta Alfonso Coronel, egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la UNAM, y contada con la voz de la actriz Yalitza Aparicio, la cinta inició en este certamen su recorrido por festivales antes de su posterior estreno en salas comerciales.

El soporte tecnológico detrás del proyecto corresponde a Adelita, un software original creado por ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta herramienta permitió restaurar y dotar de color el acervo fílmico bajo resguardo de la Filmoteca de la UNAM, con base en un rigor histórico apoyado por especialistas.

"Tomamos lo que tiene a resguardo la Filmoteca y le pusimos color; este no es arbitrario, sino que estuvo asesorado por historiadores de indumentaria militar, doctores e investigadores.

Por ejemplo, la banda de un coronel era azul y no blanca como muchos la han puesto; fueron tres años de investigación", explicó el director Alfonso Coronel sobre la colaboración con profesores del Colegio Militar como Edwin Álvarez y Pedro Celis.

Captura de movimiento sin sensores

Además del coloreado digital, la producción utilizó la inteligencia artificial para recrear escenas históricas. Mediante un proceso que prescinde de los trajes con sensores característicos de la captura de movimiento tradicional (MoCap), los realizadores seleccionaron actores con similitudes físicas a las figuras de la época y procesaron su registro gesticular y corporal a través del software.

"Lo que hicimos fue capturar su movimiento y poner a los personajes históricos. Ya no se necesita el traje, sino que vas alimentando como referencia el vestuario y las expresiones; es como el MoCap, pero con IA", detalló Coronel.

Para el realizador, el proyecto une dos procesos que avanzaron a la par a inicios del siglo XX: el desarrollo del cine en México y el conflicto armado.

Según indicó el cineasta, la propuesta ha sido bien recibida por académicos e historiadores tras ofrecer una nueva perspectiva visual sobre un periodo habitualmente documentado en blanco y negro.