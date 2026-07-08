Damián Alcázar protagonizará la serie 'Rookies'

Damián Alcázar encabezará Rookies (Oficina de Detectives), una serie de comedia y suspenso que marcará el debut televisivo de José Luis Rugeles

El actor Damián Alcázar será el protagonista de Rookies (Oficina de Detectives), una serie de comedia, suspenso y estilo noir que marcará el debut como creador y director de televisión del cineasta colombiano José Luis Rugeles.

La producción, desarrollada por Rhayuela Films, fue presentada esta semana en el Mercado Audiovisual de Bogotá (BAM) y recientemente obtuvo un reconocimiento en Conecta Magaluf-Mallorca, consolidándose como uno de los proyectos latinoamericanos con mayor proyección.

Una historia de detectives por accidente

En Rookies, Alcázar interpreta a Toro, un hombre que descubre el mismo día que tiene un medio hermano y que ambos han heredado una agencia de detectives.

El otro protagonista, Díaz, será interpretado por Christian Tappan, conocido por sus participaciones en La Reina del Sur y El secuestro del vuelo 601.

La inesperada herencia lleva a los dos hermanos a descubrir que la muerte de su padre no fue por causas naturales, sino porque conocía información comprometedora. A partir de ese momento, ambos quedan involucrados en una peligrosa trama al descubrir demasiado sobre el caso.

Una propuesta con identidad latinoamericana

José Luis Rugeles describió Rookies como una serie de suspenso tropical con un marcado estilo latino, ambientada al ritmo de la cumbia y protagonizada por personas comunes que terminan convirtiéndose en detectives por accidente.

Según el director, los personajes no actúan impulsados por un sentido de justicia, sino por la necesidad de sobrevivir. Los casos se resuelven a través de errores, improvisación y el trabajo colectivo de un grupo de inadaptados que termina formando una familia.

La serie se encuentra en una etapa intermedia de desarrollo y sus productores preparan una gira de promoción durante este año. Rhayuela Films también busca sumar coproductores mexicanos para fortalecer el financiamiento del proyecto y enriquecer la historia con nuevas aportaciones creativas.

La compañía colombiana es conocida por producciones como El Páramo y A Thousand Fangs, la primera serie de HBO Max realizada en Colombia.

El respaldo de sus protagonistas

Damián Alcázar aseguró que su experiencia previa trabajando con José Luis Rugeles en la película García fue una de las más satisfactorias de su carrera, motivo por el que aceptó participar nuevamente bajo la dirección del cineasta colombiano.

El actor expresó además su entusiasmo por regresar a un proyecto dirigido por Rugeles y adelantó que espera disfrutar nuevamente del humor negro y la crítica social que caracterizan el trabajo del realizador.

Por su parte, Christian Tappan señaló que la participación de Rugeles le dio la confianza necesaria para interpretar a Díaz, un detective improvisado que alcanza sus objetivos gracias a su ingenio.

El actor añadió que la combinación de humor negro, suspenso y elementos de la cultura popular otorga a Rookies una identidad propia dentro del panorama de las producciones latinoamericanas.

Rugeles se dio a conocer internacionalmente con Alias María, cinta presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2015. Posteriormente dirigió Rebellion y The Awakening, proyecto que destacó durante la edición más reciente de Ventana Sur.