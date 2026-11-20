Las hermanas comparten pantalla por primera vez en la adaptación de la novela de Kristin Hannah, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial

Después de varios años de espera, la adaptación cinematográfica de "The Nightingale" presentó su primer tráiler, con Dakota y Elle Fanning como protagonistas. Las hermanas compartirán pantalla por primera vez en esta producción basada en la exitosa novela de Kristin Hannah, cuya historia se desarrolla durante la ocupación nazi en Francia, en la Segunda Guerra Mundial.

El adelanto, difundido por Sony Pictures este jueves 19 de noviembre, muestra el drama que enfrentan dos hermanas francesas obligadas a tomar caminos distintos para sobrevivir y resistir ante la violencia del conflicto. La película llegará a los cines el 19 de marzo de 2027.

¿De qué trata ‘The Nightingale’?

La historia sigue a Vianne e Isabelle, dos hermanas con personalidades y formas de enfrentar la guerra muy diferentes. Dakota Fanning interpreta a Vianne, la hermana mayor, quien busca proteger a su familia y arriesga su vida al dar refugio a niños judíos perseguidos por los nazis.

Por su parte, Elle Fanning da vida a Isabelle, una joven más rebelde y decidida que se incorpora a la Resistencia francesa para combatir la ocupación alemana. Su participación la coloca en una situación de peligro constante.

La película explora las decisiones que ambas toman en medio de la guerra, así como las distintas maneras en que las mujeres participaron en la lucha por la libertad y la supervivencia durante ese periodo histórico.

El primer proyecto cinematográfico juntas de las hermanas Fanning

Aunque Dakota y Elle Fanning han desarrollado sus carreras en Hollywood desde niñas, nunca habían protagonizado una película juntas. El proyecto representa una oportunidad que ambas habían buscado durante años.

Las actrices señalaron desde el anuncio de la producción que llevaban tiempo buscando una historia en la que pudieran trabajar como hermanas frente a las cámaras. En esta ocasión, además de interpretar a las protagonistas, participan como productoras a través de su compañía Lewellen Pictures.

En declaraciones retomadas por medios especializados, Dakota explicó que la experiencia de trabajar con Elle terminó resultando natural debido a que crecieron juntas y pasaron buena parte de su vida imaginando situaciones y representando personajes.

La autora de la novela, Kristin Hannah, también destacó el compromiso de ambas actrices con la adaptación y su interés por llevar la historia a la pantalla.

¿Quiénes forman parte del elenco y el equipo de la película?

La dirección está a cargo de Michael Morris, cineasta que también dirigió "To Leslie" y "Bridget Jones: Mad About the Boy". El guion fue escrito por Dana Stevens, responsable de la adaptación de la novela de Hannah.

El reparto incluye a Mark Rylance, quien interpreta al padre de las protagonistas, además de Shira Haas, Albrecht Schuch, Edmund Donovan, Douglas Hodge, Gwilym Lee y Vinette Robinson.

La producción también cuenta con Reese Witherspoon y Lauren Neustadter, de Hello Sunshine, así como Elizabeth Cantillon y Brittany Kahan Ward.

De la novela de Kristin Hannah a la pantalla grande

"The Nightingale" fue publicada en 2015 y se convirtió en uno de los libros más reconocidos de Kristin Hannah. La novela aborda la ocupación alemana de Francia a través de las experiencias de dos mujeres que enfrentan la guerra desde posiciones distintas.

La adaptación cinematográfica comenzó a tomar forma en 2019, cuando Dakota y Elle Fanning fueron vinculadas al proyecto. Sin embargo, los planes iniciales de rodaje en Budapest se vieron afectados por la pandemia de COVID-19, lo que retrasó su realización durante varios años.

La película finalmente avanzó bajo la dirección de Michael Morris y tiene previsto su estreno en salas de cine el 19 de marzo de 2027, a través de TriStar Pictures.