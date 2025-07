Dakota Johnson recibe Premio del Presidente del Festival de Cine

La actriz, modelo y productora estadounidense Dakota Johnson recibió este domingo el Premio del Presidente del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary "por su contribución fundamental al desarrollo del cine", después de ser recibida con júbilo en la alfombra roja del hotel Thermal, donde firmó autógrafos y se hizo muchas selfies.

Johnson presentó en el certamen checo, que ahora celebra su 59 edición, dos de sus últimas obras: la víspera, la comedia de enredo sobre el amor 'Splitsville' y esta noche el drama sentimental 'Materialistas'.

Sobre la segunda, la actriz dijo a la cadena KVIFFTV que “es una representación honrada de lo que la gente está experimentando hoy en día en sus relaciones, y creo que provoca una interrogación profunda de uno mismo, sobre lo que quieres y realmente necesitas, y el amor”.

