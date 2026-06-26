Daisy Edgar-Jones protagoniza tráiler de Sentido y sensibilidad

Focus Features lanzó el primer tráiler de “Sentido y sensibilidad”, protagonizada por Daisy Edgar-Jones y dirigida por Georgia Oakley

Focus Features presentó el primer tráiler de la nueva adaptación cinematográfica de “Sentido y sensibilidad”, la clásica novela de Jane Austen, con Daisy Edgar-Jones al frente del elenco.

La actriz, reconocida recientemente por su participación en “Twisters”, interpreta a Elinor Dashwood, una de las tres hermanas que, tras perder la estabilidad económica de su familia, se ven obligadas a abandonar su hogar junto a su madre viuda para comenzar una nueva vida en una modesta vivienda.

Based on Jane Austen's iconic masterpiece, watch the trailer for SENSE AND SENSIBILITY, starring Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, George MacKay, and Fiona Shaw. Only in theaters October 16. pic.twitter.com/dknOLZD9z6 — Sense and Sensibility (@sensemovie) June 25, 2026

En medio de este cambio, las jóvenes experimentan por primera vez el amor y las decepciones sentimentales.

Una adaptación fiel a la obra original

El avance muestra una propuesta visual que apuesta por la fidelidad al universo creado por Jane Austen. La directora Georgia Oakley recurre a amplios paisajes, escenarios de época y una atmósfera marcada por las emociones contenidas y las miradas melancólicas que caracterizan la historia.

Además de Edgar-Jones, el reparto está integrado por Esmé Creed-Miles como Marianne Dashwood, Caitríona Balfe en el papel de la señora Dashwood, Frank Dillane como John Willoughby, Herbert Nordrum como el coronel Brandon, Bodhi Rae Breathnach como Margaret Dashwood, George MacKay como Edward Ferrars y Fiona Shaw como la señora Jennings.

El respaldo de un estudio con experiencia en Austen

La producción corre a cargo de Working Title Films, compañía responsable de exitosas comedias románticas como “Love Actually” y “Bridget Jones's Diary”, además de otras adaptaciones cinematográficas de las obras de Jane Austen, entre ellas “Pride & Prejudice” (2005), protagonizada por Keira Knightley, y “Emma” (2020), con Anya Taylor-Joy.

Por su parte, Georgia Oakley llega al proyecto tras el reconocimiento obtenido con su debut cinematográfico “Blue Jean”, producción que le valió nominaciones a los premios BAFTA y a los British Independent Film Awards.

La novela ya había sido llevada al cine en 1995 bajo la dirección de Ang Lee, en una adaptación protagonizada por Emma Thompson y Kate Winslet. La película obtuvo reconocimiento internacional y le permitió a Thompson ganar un Premio Óscar por el guion.

La nueva versión de “Sentido y sensibilidad” llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 16 de octubre, marcando una nueva incursión de la obra de Jane Austen en la pantalla grande para una nueva generación de espectadores.