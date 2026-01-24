Daddy Yankee y Olga Tañón presentan campaña de Turismo

El Gobierno de Puerto Rico busca reforzar su posicionamiento como destino turístico cultural y ampliar su alcance en mercados internacionales,

Daddy Yankee y Olga Tañón, artistas emblemáticos de Puerto Rico, presentaron la nueva campaña de turismo de la isla durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, España, como parte de la estrategia de proyección internacional para el periodo 2026.

La presentación se realizó en la Estación PR, espacio destinado a mostrar la identidad cultural y turística del archipiélago caribeño ante mercados globales, con la participación de la gobernadora Jenniffer González, quien encabezó el anuncio oficial.

Presentan en Fitur la campaña 'Yo Te Quiero Puerto Rico'

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, la mandataria informó que ambos artistas se integran como imágenes oficiales de la campaña Marca Puerto Rico, titulada 'Yo Te Quiero Puerto Rico', enfocada en fortalecer la promoción del destino a nivel internacional.

La gobernadora destacó que la trayectoria artística, el arraigo cultural y el legado musical de Daddy Yankee y Olga Tañón fueron factores clave para su selección, al considerarlos referentes que han contribuido a la construcción de la identidad puertorriqueña dentro y fuera de la isla.

Reconocen impacto cultural y generacional de los artistas

González subrayó que la participación de ambos intérpretes representa la unión de dos generaciones y dos géneros musicales, con una misma esencia cultural que refleja la diversidad y riqueza artística de Puerto Rico.

Asimismo, recordó que Daddy Yankee ya había formado parte de una estrategia previa de promoción turística denominada ‘Verano Infinito’, impulsada por la marca ‘Voy Turisteando’, cuyo objetivo fue fomentar el turismo interno en el archipiélago caribeño.

Olga Tañón destaca el valor de representar a la isla

Durante el anuncio, Olga Tañón expresó que participar en esta campaña representa “un honor inmenso”, al considerar que su imagen será utilizada para resaltar las fortalezas culturales, musicales y sociales de Puerto Rico.

La cantante, conocida como 'La mujer de fuego', señaló que representar a su isla junto a una figura influyente como Daddy Yankee refuerza su compromiso de celebrar la identidad puertorriqueña y de llevar ese orgullo a distintos escenarios internacionales.

Daddy Yankee resalta a Puerto Rico como fuente de inspiración

Por su parte, Daddy Yankee afirmó que Puerto Rico ha sido una fuente constante de inspiración a lo largo de su carrera, y destacó que formar parte de esta campaña le genera orgullo al contribuir a la promoción de la cultura y la gente de la isla.

El intérprete del género urbano señaló que la iniciativa resalta aquello que hace único al país, desde su música y tradiciones hasta su historia y diversidad cultural.

Campaña incorpora obra emblemática del cancionero puertorriqueño

La campaña 'Yo Te Quiero Puerto Rico' utiliza como pieza musical principal una composición original del maestro Cucco Peña, escrita en 1999 y considerada una de las obras más representativas del cancionero puertorriqueño contemporáneo.

Con esta estrategia, el Gobierno de Puerto Rico busca reforzar su posicionamiento como destino turístico cultural y ampliar su alcance en mercados internacionales, aprovechando el impacto global de dos de sus máximos exponentes musicales.

Con información de EFE.....