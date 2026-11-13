Daddy Yankee recibe homenaje por su legado en la música latina

El célebre intérprete recibió un reconocimiento especial en el marco de la máxima celebración dedicada a la industria de la música.

Las figuras del género urbano se reunieron en Las Vegas para rendir homenaje a Daddy Yankee, quien fue celebrado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. La distinción puso en primer plano el recorrido del puertorriqueño y su papel en la expansión del reguetón más allá de sus fronteras originales.

La ceremonia se convirtió en un recorrido musical por las distintas etapas de su carrera, con interpretaciones de algunos de sus éxitos a cargo de artistas de diferentes generaciones y estilos. Uno de los momentos destacados fue la interpretación de "Gasolina", en la que participaron Tito El Bambino, Jowell & Randy, Feid y Trueno.

El homenaje también reunió a figuras como Oscar D’León, Nathy Peluso, Natalia Jiménez, Pablo Alborán, Gente de Zona y J Balvin, quien junto al rapero LL Cool J fue el encargado de entregarle el reconocimiento.

Reflexiones sobre el éxito, salud mental y la industria

Al tomar la palabra, el intérprete compartió algunas de las experiencias que han marcado su camino y dejó varias reflexiones sobre el éxito, el liderazgo y la vida personal. “El talento te abre la puerta, pero el carácter es lo que te mantiene adentro del juego”, expresó ante los asistentes.

También habló sobre la importancia de cuidar la salud mental y reconoció que detrás de la imagen pública de los artistas existen sacrificios, presiones y batallas personales que no siempre son visibles. Además, destacó el papel de la fe para enfrentar los momentos complicados.

Otro de los mensajes que dirigió a la industria musical estuvo relacionado con el impacto de las plataformas digitales: “El algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura”, señaló, al defender la importancia de preservar la identidad y la creatividad de los artistas frente a las tendencias.

Con este homenaje, la Academia Latina de la Grabación reconoció sus casi tres décadas de trayectoria como uno de los principales impulsores de la expansión mundial del reguetón, además de su labor humanitaria. La celebración cerró con Daddy Yankee sobre el escenario, interpretando "Sonríele", "BOTZ" y "Lo que pasó, pasó".