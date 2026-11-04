Daddy Yankee estrena microserie basada en su álbum 'La Postal'

Daddy Yankee estrena una microserie inspirada en su álbum 'La Postal', con una historia de amor, coreografías originales y talento puertorriqueño.

Daddy Yankee estrena este martes ‘La Postal: Written in the Dance’, una microserie inspirada en su nuevo álbum, ‘La Postal’, con coreografías originales y la participación de jóvenes bailarines, actores y creativos puertorriqueños.

'La Postal: Written in the Dance' tendrá el estreno mundial esta noche, a las 19.00 hora del este de EUA, con una transmisión en directo desde San Juan en el canal de YouTube del artista y en aTwist.

La microserie da vida al universo del último álbum del artista, lanzado el pasado 30 de octubre, mediante una historia de amor ambientada en San Juan en la que los temas de 'La Postal' son eje central de la narrativa y Daddy Yankee tiene un papel destacado en la trama.

"Las telenovelas han marcado la forma en que generaciones de latinos viven las historias de amor. Con 'La Postal: Written in the Dance' quise retomar esa tradición y llevarla a un nuevo formato a través de la música y la danza", explicó Daddy Yankee en un comunicado.

Al ritmo de la música de su nuevo álbum, se desata una intensa competencia de baile en Puerto Rico. En este escenario, dos antiguos amantes, que ahora tienen otras parejas y forman parte de grupos de baile rivales, se ven obligados a reencontrarse.

La química resurge entre actuaciones y traiciones y ambos descubren las mentiras que los separaron y que el mayor premio no es solo un lugar en la gira de Daddy Yankee, sino también una segunda oportunidad para el amor que nunca olvidaron.

El álbum 'La Postal', en el que el amor es el tema central de sus 15 canciones, cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.