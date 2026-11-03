Da Sebastián Yatra súper cierre al Festival Santa Lucía 

Familias y jóvenes corearon los mayores éxitos del artista, en un recorrido musical que incluyó desde baladas románticas hasta ritmos de pop latino y reguetón

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Con una Explanada de los Héroes abarrotada, miles de regios se dieron cita este lunes para disfrutar del concierto ofrecido por el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien fue el encargado de cerrar con broche de oro la edición de este año del Festival Internacional Santa Lucía.

El ambiente festivo se apoderó del corazón de Monterrey, donde familias y jóvenes corearon los mayores éxitos del artista en un recorrido musical que incluyó desde baladas románticas hasta ritmos de pop latino y reguetón con temas tan sonados como “Traicionera”, “Tacones Rojos” y “Pareja del Año”.

La fiesta continuó con canciones como “Ya no tiene Novio”, “Chica Ideal”, “Por Perro”, “Por fin te Encontré” y “Un Año”, consolidando una conexión muy especial entre el artista y el público.

"Miles de personas conectadas en una sola voz frente al escenario principal", destacó la organización del festival durante el evento.

A las 21:50 horas, Yatra se despidió con “Vagabundo”, poniendo el broche de oro a una noche especial junto al público regio.

Como muestra de cariño, el cantante colombiano recibió una bandera de México, símbolo del afecto de sus seguidores mexicanos.

Previo a su salida al escenario, el gobernador del estado, Samuel García, acompañado por la secretaria de Cultura, Melissa Segura, dio la bienvenida oficial al intérprete: "Bienvenido a Nuevo León, el mejor Estado de México", expresó el mandatario estatal.

Fundado en 2008 y conmemorando los aniversarios de la fundación de Monterrey, el Festival Internacional Santa Lucía (FISL) se confirma como el evento cultural más grande de Nuevo León, indicaron los organizadores.

Este festival, presidido por Victoria Khune, reúne cada año a artistas locales, nacionales e internacionales, además de ofrecer exposiciones y diálogos para toda la familia en espacios públicos al aire libre. Su propuesta busca acercar el arte y la cultura a la sociedad, promoviendo la participación de todos sin distinción.