Da Bizarrap salto al cine con personaje en 'Toy Story 5'

El nuevo personaje aparecerá junto al juguete conocido como 'pizza con anteojos', cuya voz en español será interpretada por Bad Bunny.

El productor y artista argentino Bizarrap dará un nuevo paso en su carrera al incorporarse al elenco de voces en español de 'Toy Story 5', la próxima entrega de la popular franquicia de Disney y Pixar.

De acuerdo con información difundida por su agencia de representación, el ganador de cuatro Premios Latin Grammy interpretará a 'Santa de Jardín', un personaje descrito como excéntrico y protector que forma parte de una comunidad de juguetes ubicada en el patio trasero de una zona residencial dentro de la historia.

Compartirá escena con Bad Bunny

El nuevo personaje de Bizarrap aparecerá junto al juguete conocido como 'pizza con anteojos', cuya voz en español será interpretada por Bad Bunny. Ambos artistas figuran entre las incorporaciones más destacadas para esta nueva película.

La participación marca además el debut de Bizarrap en una producción cinematográfica de gran escala, mientras mantiene su actividad musical y presencia en festivales de América Latina.

La película llegará a los cines en junio

Dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, la cinta tiene previsto su estreno el próximo 19 de junio. La nueva entrega traerá de regreso a personajes emblemáticos de la saga y presentará nuevos desafíos en una historia que combinará aventura y comedia.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores de la franquicia por la llegada de nuevos personajes y la participación de reconocidas figuras de la música internacional.