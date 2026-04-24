D4vd poseía gran cantidad de material ilícito infantil: Fiscal

El juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza mientras se define su situación legal, en un proceso que podría derivar en una cadena perpetua.

El cantante D4vd compareció ante un tribunal en Los Ángeles en medio del proceso legal que enfrenta por el asesinato de una menor, en un caso que ha generado impacto en la industria musical y entre sus seguidores.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, se presentó ante la corte mientras avanzan las audiencias preliminares que definirán si el caso procede a juicio.

¿Por qué d4vd está en la corte?

De acuerdo con los fiscales, el cantante enfrenta cargos por asesinato en primer grado, además de delitos relacionados con abuso a una menor y manipulación de restos humanos.

Durante la audiencia más reciente, la fiscalía señaló que el artista también poseía 'una gran cantidad de material ilícito infantil', lo que forma parte de las acusaciones presentadas en su contra.

El caso se centra en la muerte de una adolescente de 14 años, cuyos restos fueron hallados dentro de un vehículo vinculado al cantante meses antes de su arresto.

Así fue su declaración ante el tribunal

D4vd se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra, postura que mantiene mientras se desarrollan las investigaciones y audiencias judiciales.

El juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza mientras se define su situación legal, en un proceso que podría derivar en una condena de cadena perpetua o incluso pena máxima si es declarado culpable.

Las autoridades programaron audiencias para revisar las pruebas presentadas por la fiscalía, incluyendo evidencia forense y registros digitales que serán clave para determinar si el caso avanza a juicio.