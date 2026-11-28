El cantante DManuel presenta “Mi Ratona”, un sencillo dedicado a su hija Alejandra, quien también participa con su voz en la canción y el videoclip.

El amor de un padre se convirtió en música para el cantante sevillano DManuel, quien presenta “Mi Ratona”, un sencillo muy especial dedicado a su hija Alejandra y que representa uno de los lanzamientos más personales de su carrera.

La canción, disponible desde el 13 de noviembre en plataformas digitales, nació de la experiencia de convertirse en padre y de cómo la llegada de una hija puede transformar por completo la vida. Para el artista, Alejandra es la inspiración y la protagonista de esta historia musical.

Pero la participación de la pequeña no se queda únicamente en la dedicatoria: su voz también aparece en la grabación y comparte pantalla con su papá en el videoclip, dirigido y producido por Rafael Marchena, del estudio The Movie Films.

Este lanzamiento llega en un año importante para DManuel, quien decidió retomar su camino como solista durante 2026. Su regreso comenzó con “Me sobra quererte”, tema que logró colocarse en la lista nacional de Radiolé, y continuó con “Mi Libertad”, que también encontró espacio en otras estaciones de radio españolas.

Con una propuesta que combina el pop clásico español, la raíz flamenca y las baladas, DManuel busca seguir conectando con el público a través de sus letras. Sin embargo, con “Mi Ratona” deja claro que hay canciones cuyo mayor valor no está en los números, sino en la historia personal que llevan detrás.