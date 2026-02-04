D'Amaro sucederá a Bob Iger como director ejecutivo de Disney

Walt Disney Company anunció este martes el nombramiento de Josh D’Amaro como su nuevo director ejecutivo, cargo que asumirá el próximo 18 de marzo

Walt Disney Company anunció este martes el nombramiento de Josh D’Amaro como su nuevo director ejecutivo, cargo que asumirá el próximo 18 de marzo, fecha en la que sucederá a Bob Iger, quien ha liderado la empresa de 2005 a 2020 y nuevamente desde 2022.

La decisión fue tomada por votación unánime del Consejo de Administración, como parte de una reestructura estratégica en la cúpula directiva de la compañía.

James Gorman, presidente de la Junta Directiva de Walt Disney, destacó en un comunicado que D’Amaro cuenta con “una rara combinación de liderazgo e innovación, una visión estratégica para las oportunidades de crecimiento y una profunda pasión por la marca Disney y su gente”.

Por su parte, Bob Iger calificó a D’Amaro como “un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en el próximo director ejecutivo”.

Casi tres décadas en Disney

Con 54 años de edad y cerca de 30 años de trayectoria dentro de la compañía, Josh D’Amaro lidera actualmente Disney Experiences, el segmento más rentable del conglomerado, que en el año fiscal 2025 generó 36 mil millones de dólares en ingresos y emplea a 185 mil personas en todo el mundo.

Como parte de la reconfiguración del liderazgo, la Junta Directiva también nombró a Dana Walden, actual copresidenta de Disney Entertainment, como presidenta y directora creativa de la empresa.

Walden, una de las figuras más respetadas de la industria creativa en Hollywood, será responsable de garantizar la coherencia artística y narrativa de la marca en todas sus plataformas, incluidos los servicios de streaming.

El Consejo estableció que Bob Iger permanecerá como asesor sénior y miembro de la Junta Directiva hasta su retiro definitivo el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de asegurar una transición ordenada en una de las compañías de entretenimiento más influyentes del mundo.